Coronavirus: un cluster parmi le personnel de caisse de Carrefour TNL à Nice

Interrogée, la direction locale du magasin n’a pas souhaité répondre à nos questions mais nous a renvoyé vers l’agence de communication de la chaîne, à Marseille.

Voici leur réponse : "Je vous confirme que la sécurité sanitaire des salariés ainsi que de nos clients est notre priorité absolue. Tout est mis en œuvre pour que nos salariés travaillent dans les meilleures conditions sanitaires possibles (masques, gel…) Une désinfection complète des installations et des matériels est régulièrement opérée. Dès que nous avons eu connaissance des cas dans le magasin, nous avons suivi strictement le protocole sanitaire en lien avec la médecine du travail (isolement des salariés diagnostiqués, quatorzaine des personnes identifiées comme ayant été en étroite collaboration de ces mêmes salariés... le tout dans le strict respect des consignes de la CPAM et de l’Agence régionale de santé." Carrefour confirme par ailleurs les dix cas.

Après les premiers positifs, l’information a finalement circulé de manière plus officielle en interne et un Conseil social et économique (CSE) s’est même tenu ce jeudi, preuve d'un dialogue dans l'entreprise.

Nice-Matin a pu se procurer le compte-rendu. "Parce que le meilleur moyen de générer du stress et de la crainte serait de censurer les informations, la direction indique que le CSE serait convoqué (en nombre réduit), a minima une fois par semaine, afin que l’ensemble des mesures soit présenté, pour une meilleure diffusion à l’ensemble des salariés", note le document.

manque "frappant" de personnel

Dans le rapport, la CFDT évoque un manque "frappant" de personnel aux caisses, à l’accueil, à la réception "du fait des cas Covid confirmés qui a entraîné la mise en quarantaine d’autres employés".

Dans le document, la direction indique que tous les points de contact "liés aux cas de Covid confirmés", ont été désinfectés et que le matériel utilisé par les employés "le sera tout autant".

Un recours à des intérimaires, "à certains étudiants qui le pourraient", est évoqué.

Pas de quoi calmer la colère de certains salariés. "Je vais leur coller un procès. Ils nous font travailler dans des conditions inacceptables", enrage une autre caissière, très inquiète de la situation.

Lors de notre passage, si tous les caissiers avaient un masque, beaucoup travaillaient sans gants. Un autre salarié, rencontré sur place dénonce l’absence d’information faite aux magasins de la galerie marchande, mais aussi envers les clients.

Rien n’indique effectivement, dans l'enceinte du magasin, que de nombreux cas de Covid ont touché les salariés. "Cela ne m’étonne pas et ne me choque pas outre mesure, sourit une cliente. Je travaille à La Poste, on a aussi eu des cas, mais on n’a rien dit."

Stéphanie, 38 ans, une autre cliente, indique avoir entendu parler de l'affaire par sa belle-sœur qui travaille dans la galerie. "Ce n’est pas normal de ne pas nous informer. Je préférerais le savoir, quitte à décider si je continue ou pas à fréquenter le magasin."

Selon nos informations, une enquête a été ouverte par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui gère désormais le "contact tracing", c’est-à-dire toutes les personnes ayant été en contact avec les différents salariés.

La CPAM a refusé de répondre à nos questions. Pour leurs services, le problème n’est pas mince : on parle là d’un magasin qui draine 25.000 clients par jour.

Autant dire, mission impossible, si ce n’est a minima faire l’entourage des salariés. "Notre métier est un métier de contact. Même avec des gants, nous touchons en permanence des produits touchés par les clients, c’est ingérable, les échanges sont permanents", soupire une caissière.

Les salariés déplorent le silence de Carrefour

"Le groupe Carrefour aurait du faire une information à tout le monde. À ses salariés évidemment, mais aussi pourquoi pas à nous commerçants indépendants ! Nous travaillons à quelques mètres seulement et les caissiers sont nos clients quotidiens", déplore Marie, la commerçante de la galerie marchande.

Interrogé, le groupe Klepierre, qui gère ces espaces, affirme n’avoir reçu aucune information officielle de la part de l’enseigne Carrefour sur des cas de Covid-19 dans l’hypermarché. "Nous ne l’avons appris que de manière détournée", indique le service communication du groupe.

Au plus fort de la pandémie et surtout de la pénurie de masques, Carrefour TNL avait généré un « bad buzz » en mettant en évidence, et en promotion, des masques de chantier qui ne protégeaient évidemment en rien du virus.

La direction parisienne du groupe Carrefour avait alors reconnu "une erreur regrettable" et avait présenté ses excuses. Les masques avaient regagné le rayon bricolage.