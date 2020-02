Coronavirus: les mesures prises dans les établissements scolaires et les universités des Alpes-Maritimes et du Var

Des mesures de précaution appliquées dans les établissements scolaires, dès lundi, jour de la rentrée.

En pleine vacances d'hiver, les chefs d'établissement de l'Académie de Nice sont sur le pied de guerre pour transmettre par mails et SMS aux parents d'élèves, enseignants et personnels, les recommandations du rectorat.

Celles que le recteur, Richard Laganier, a reçues du ministère de la Santé pour "prendre le maximum de précautions" contre le coronavirus, éviter la propagation de ce virus dont les symptômes sont comparables à ceux de la grippe, "sans pour autant céder à la peur ou à la panique".

Voici les mesures qui seront appliquées dès lundi 2 mars, jour de la reprise des cours.

1. Mise en quarantaine

Les élèves et adultes partis, durant les vacances scolaires, dans l'un des pays touchés par la pandémie (la Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, la Corée du Sud mais aussi deux provinces d'Italie du nord, la Lombardie et la Vénétie) doivent se signaler auprès du chef d'établissement.

"Ils devront respecter la quarantaine en restant chez eux pendant 14 jours", pointe le recteur en appelant les élèves, les familles et les personnels à "la responsabilité collective".

2. Des mesures de la maternelle à l'université

Ces mesures de précaution sont transmises aux chefs d'établissements, mais aussi aux présidents des universités, celle de Toulon (Var) et celle de Côte d'Azur, ainsi qu'à la directrice du Crous de l'Académie de Nice.

3. Voyages et échanges scolaires au ralenti

"L'enjeu est d'éviter la propagation du virus", rappelle avec fermeté le recteur de l'académie de Nice. Les voyages prévus dans les pays à risques sont donc annulés.

Dans les Alpes-Maritimes, une vingtaine de voyages devaient être organisés à la rentrée. Seuls seront maintenus ceux à destination des pays non touchés par le Covid-19. Les autres, en Chine et en Italie, sont reportés sine die.

4. Des cours en ligne

Ce mardi, on ignorait encore le nombre d'élèves et enseignants qui seraient touchés par les mesures de quarantaine. "Après les premiers échanges de SMS, on sait toutefois que quelques personnels sont partis en vacances en Vénétie et Lombardie", nuance le recteur. Et de rappeler que la mise en quarantaine pendant 14 jours s'appliquera.

Au lieu de reprendre les cours lundi, ces personnels resteront donc chez eux. "On les incitera à utiliser le télétravail", ajoute le recteur. Pour les élèves éventuellement concernés par la quarantaine, ils auront accès aux cours, exercices, devoirs qui seront mis sur les espaces numériques de travail.

5. Pas de mesure spécifique à Menton

Aucune mesure particulière n'est mise en place dans les établissements de Menton, compte tenu de leur proximité avec l'Italie. Ils seront soumis aux mêmes principes de précaution et de prudence que ceux appliqués dans le autres établissements de l'académie de Nice. Ni plus ni moins.

"Il ne faut pas céder à la panique", recommande fortement le recteur Richard Laganier.

Un numéro vert (0800 130 000) est mis à disposition pour tout savoir sur le coronavirus et répondre aux interrogations et inquiétudes.