Coronavirus : le marasme...

Sept morts. 423 personnes contaminées en France, dont 16 dans les Alpes-Maritimes, où six nouveaux cas ont été décelés hier.

Hier matin, deux Niçois âgés de 42 et 43 ans étaient diagnostiqués positifs. Ils revenaient de Mulhouse, cette ville du Haut-Rhin où un rassemblement évangéliste a été identifié comme foyer d’infection au coronavirus Covid-19. Dans la soirée, on apprenait la positivité de quatre autres Azuréens : trois Niçoises âgées de 27 ans, 34 ans et 63 ans ainsi qu’un homme résidant à Villeneuve-Loubet, âgé de 76 ans.

L’état de santé des patients azuréens hospitalisés n’inspire « aucune inquiétude », selon la préfecture des Alpes-Maritimes. Seule la situation du patient de nationalité italienne originaire de Lombardie reste préoccupante.

Premier cas dans le Var

Le Var et la Corse ont enregistré hier leurs premiers malades.

Une habitante de Six-Fours-les-Plages, revenant de Milan, a été hospitalisée. « Son état n’inspire aucune inquiétude pour le moment », selon l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En Corse, ce sont trois personnes de retour de Mulhouse qui ont été testées positives au coronavirus. L’île de Beauté était jusqu’ici épargnée par l’épidémie.

À Marseille, Renaud Muselier a annoncé, hier soir, que la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui dénombre 24 cas, allait se doter dès aujourd’hui d’une cellule de suivi permanente. Cette cellule aura pour mission de mettre à jour et poursuivre la sensibilisation aux procédures pour lutter contre la propagation du virus. Elle sera en charge de mettre en œuvre, si nécessaire, le plan de continuité de l’activité et assurera une veille pour les entreprises susceptibles de se trouver en difficulté.

De son côté le député azuréen Éric Ciotti a envoyé un courrier à Bruno Le Maire pour demander « un fonds d’indemnisation d’urgence et l’application immédiate et effective de l’étalement de charges » pour les secteurs impactés par le Covid-19. Comme le tourisme par exemple. « Le département des Alpes-Maritimes et Nice, deuxième ville touristique et de congrès de France, sont particulièrement exposés », a-t-il fait valoir. S. G.