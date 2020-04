Coronavirus - La rédaction vous répond: "Monaco a décidé de déconfiner le 4 mai. Les Monégasques pourront-ils venir en France à cette date ?"

"Monaco a décidé de déconfiner le 4 mai. Les Monégasques pourront-ils venir en France à cette date?"

Notre réponse

Non. Le début du déconfinement de Monaco, fixé au 4 mai, ne change rien de l'autre côté de la frontière. Pour entrer en France, les résidents monégasques resteront soumis à la réglementation française. S'ils souhaitent se rendre du côté de Nice ou Menton, ils devront donc justifier de l'un des sept motifs valables et remplir l'attestation de déplacement dérogatoire. Cela dit, certains motifs comme celui de la sortie d'une heure pour faire du sport n'ont pas vraiment de raison d'être, les résidents de la Principauté pouvant se livrer à leur balade ou leur jogging sur le territoire de Monaco. A moins qu'ils habitent à la frontière et aillent marcher ou courir à moins d'un kilomètre de leur domicile.