Coronavirus - La rédaction vous répond: "Les résidents et Monégasques confinés en dehors de Monaco ont-ils le droit de rentrer chez eux dès lundi?"

Monégasque et résidente de la Principauté, Marie est actuellement confinée dans le Var avec son mari. Elle souffre de problèmes de santé et est habituellement suivie dans un centre de soins monégasque.

"Les résidents de Monaco et Monégasques confinés en dehors de la Principauté ont-ils le droit de rentrer chez eux dès lundi, date du début du déconfinement en Principauté?"

Non. Et c'est le conseiller de gouvernement-ministre de l'Intérieur de la Principauté, Patrice Cellario, qui précise pourquoi.

"Les règles françaises continuent à s’appliquer jusqu’au 11 mai", explique le représentant du gouvernement princier. Les personnes ayant fait le choix de se confiner dans leur résidence secondaire doivent donc y rester jusqu’à la fin du confinement.

À compter du 11 mai, "il sera à nouveau possible de circuler librement jusqu’à 100 kilomètres du domicile et de se rassembler, en public et en privé mais à moins de dix personnes", a annoncé le Premier ministre, Edouard Philippe, le 28 avril devant les députés.

En revanche, une attestation sera toujours nécessaire pour les voyages dépassant ce périmètre pour un motif impérieux, familial ou professionnel.

