Coronavirus : la Croix-Rouge préparée

Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge constitue un acteur clé face à l’épidémie qui sévit en Chine et s’est exportée dans 24 autres pays. La Croix-Rouge monégasque a déjà répondu à l’appel de 32 millions de francs suisses lancé par sa Fédération internationale.

En partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) coordonne la préparation et la réponse à cette épidémie dans 192 pays, notamment en Asie-Pacifique. Partout dans le monde, les sociétés nationales surveillent l’avancée de l’épidémie, pré-positionnent des équipements pour la protection de leur personnel, planifient différents scénarios, analysent les risques et prennent d’autres mesures préventives.

Des fonds versés

Dimensionné selon le degré de préparation et le stade d’avancement de l’épidémie de chaque pays - une grande partie de l’action de la Croix-Rouge concerne la Chine. Il permettra la promotion de la santé et de l’hygiène communautaire pour prévenir et ralentir la transmission, l’accès aux services sociaux de base dans les communautés déjà touchées, et la lutte contre les rumeurs et la stigmatisation des personnes venant des zones touchées par l’épidémie. Chacun de ces axes est d’une importance capitale dans l’arrêt de l’expansion du coronavirus.

Très concernée par cette épidémie, la Croix-Rouge monégasque a déjà remis 70 000 €euros à la FICR, soit 10 % des fonds versés à la FICR à ce stade, en réponse à son appel.

Des précautions simples

Au niveau de chacun, il est possible de prendre des précautions simples afin d’éviter toute contamination : se laver les mains régulièrement, couvrir sa bouche et son nez lorsque l’on tousse ou éternue, et éviter le contact rapproché avec les personnes présentant des symptômes de maladies respiratoires. En cas de fièvre, toux et difficulté à respirer, appelez le 18 ou le 112, évitez tout contact, et faites le point sur vos derniers voyages.