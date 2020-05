Coronavirus et déconfinement: le point sur la situation à la mi-journée dans notre région

Les discothèques de la Côte d’Azur n’ont reçu aucune directive en vue d’une réouverture et subissent la crise de plein fouet. La proximité dans ces lieux paraît un obstacle insurmontable.

"On sera certainement le dernier maillon de la chaîne. Quand les boîtes de nuit seront rouvertes, on ne parlera plus de masques, ni de gel, ni de rien du tout… On est les véritables oubliés de cette crise", regrette le patron d'un club mythique de Juan-les-Pins.

À Nice, le célèbre High Club craint même de devoir mettre la clef sous la porte...

Aqualand espère rouvrir ses trois parcs varois début juillet

Le parc d’attraction nautique, qui compte trois établissements dans le Var (Saint-Cyr, Fréjus et Sainte-Maxime) doit remettre en état ses équipements et s’adapter aux nouvelles contraintes.

"Les parcs d’attractions en zone verte auraient la possibilité d’ouvrir dès le 2 juin, mais on préfère attendre, explique le directeur. Il faut déjà qu’on arrive à remettre le parc dans les meilleures conditions et, comme le mois de juin est généralement calme niveau fréquentation, nous préférons attendre pour une ouverture début juillet seulement."

Et ailleurs en France?

- Emmanuel Macron se rend cet après-midi dans une usine de l'équipementier Valeo dans le Pas-de-Calais pour annoncer un plan de soutien à la filière automobile.

- La Cnil a donné son feu vert mardi à la mise en place de StopCovid, l'application de traçage de contacts pour smartphones voulue par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie du coronavirus.

- Le Haut conseil de la santé publique recommande de "ne pas utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19" hors essais cliniques.

- Les entreprises paieront 15% du chômage partiel à partir du 1er juin "afin d'accompagner la reprise de l'activité économique", a annoncé le ministère du Travail.

- La popularité d'Emmanuel Macron s'effondre (-7) après une embellie au début de la crise sanitaire, alors que celle d'Edouard Philippe se maintient, selon un sondage mensuel Odoxa publié mardi.

Et dans le reste du monde?

- Plus de 5,5 millions de cas du coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des deux tiers en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles mardi matin.

- Le bilan journalier a baissé à 532 nouveaux décès en 24 heures aux Etats-Unis, le pays le plus touché par la pandémie.

- Alors que l'épidémie progresse rapidement en Amérique latine, les analystes s'inquiètent de l'attitude du président du Brésil, comparé à Donald Trump "en pire".