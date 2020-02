Coronavirus : deux femmes hospitalisées à Monaco Le Conseil national veut une communication massive et pédagogique d’urgence

Deux femmes ont été hospitalisées, hier. L’une a été prise en charge dans l’après-midi par les pompiers de Monaco et admise au CHPG. En réponse à la description de ses symptômes, le protocole défini par le gouvernement dans le cadre du coronavirus a été déclenché.

Un couple d’Italiens s’est également présenté aux urgences. L’épouse devait passer la nuit à l’hôpital.

Des analyses ont été pratiquées sur les deux dames et aussitôt envoyées à Marseille. Les résultats sont attendus aujourd’hui, mardi, dans la journée.

« Une chambre est dédiée au CHPG pour accueillir et soigner un patient le cas échéant », expliquait dès hier matin Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre en charge des Affaires sociales et de la Santé.

Mille masques vendus hier chez Brico pro

Avec 8,4 % des salariés de Monaco qui habitent l’Italie, soit quelque 6 000 personnes, et une population locale très internationale, les risques de propagation du virus en Principauté sont certainement infimes mais peut-être supérieurs à une ville française de 30 000 habitants. Et c’est certainement en considérant nos liens et nos échanges constants entre les Transalpins, et puisque les frontières ne sont pas fermées, que le département voisin et la Principauté ont constaté une inquiétude grandissante de la population locale.

Dans la seule journée d’hier, plus de mille masques ont été vendus chez Brico Pro, à Fontvieille. « La vente des masques a démarré il y a une quinzaine de jours, explique Rodolphe Berlin, président délégué de l’enseigne. Nous en avons vendu un millier. Mais ce lundi, plus de mille masques sont partis entre l’ouverture du magasin à 7 h 30 et le milieu d’après-midi ! C’est la razzia. Les gens s’inquiètent. Nous allons tenter, en urgence, de nous réapprovisionner en masques FFP2, les plus protecteurs [vendus 2,40 euros, ndlr]. Mais nous ne savons pas quand nous les recevrons. Ceux qui viennent de Chine sont bloqués dans les bateaux. Et les produits français sont d’abord dédiés aux institutions publiques. Je m’étonne par contre que les gens ne prennent pas les gants jetables qui sont un complément indispensable. »

Déconseillé d’aller en Chine et en Asie du Sud-Est

Didier Gamerdinger précise, quant à lui : « Le gouvernement est évidemment attentif à la situation, comme depuis le 28 janvier, date à laquelle nous avons organisé une première réunion avec les pompiers, le CHPG, les urgences du CHPG et la DASS pour arrêter un protocole. Tout de suite, nous avons déconseillé aux résidents de partir en Chine ou en Asie du Sud-Est. Nous nous tenons extrêmement informés sur l’évolution, notamment auprès de l’Agence régionale de santé Paca Corse pour nous caler sur les préconisations. Nous avons deux représentants de l’État qui ont participé à la réunion programmée par le préfet des Alpes-Maritimes ce lundi. Nous suivons également les informations de l’Organisation mondiale de la santé. »

Le gouvernement insiste donc sur les mesures-barrières classiques : se laver souvent les mains, éviter les contacts trop étroits, porter un masque en cas de doute.

Bonne nouvelle : « Il semblerait que le virus soit sensible à la température. Le climat est donc un point positif », souligne Didier Gamerdinger. De quoi se réjouir soudain de cet hiver trop doux…

Dans un courrier adressé hier matin au Ministre d’État, le président du Conseil national Stéphane Valeri demande que toutes les mesures de prévention et le plan d’actions dans l’hypothèse d’éventuel(s) cas déclaré(s) sur le territoire monégasque fassent l’objet d’une communication urgente puis régulière auprès de la population. Le gouvernement, de son côté, nous a contacté, peu après 18 h 30, expliquant qu’une patiente avait été hospitalisée et sur laquelle des analyses ont été faites pour détecter un éventuel coronavirus. À 21 heures, les services du Ministre d’État confirmaient notre information : « Il y a bien, non pas une, mais deux femmes hospitalisées et pour lesquelles les résultats d’analyse du coronavirus sont attendus mardi. »

De son côté, Stéphane Valeri écrivait hier matin : « La situation liée à l’évolution du coronavirus, notamment dans les régions italiennes proches, est de nature à provoquer une grande inquiétude chez les Monégasques et les résidents. Cette émotion est bien compréhensible. (...) Il est primordial que le gouvernement communique de manière régulière et transparente sur ce dossier, auprès de l’ensemble de notre population. Toutes les mesures de prévention permettant de participer à l’enrayement de la propagation du virus, doivent être prises, comme un haut niveau de détection et de prise en charge éventuelle, avec la mobilisation de tous les moyens nécessaires, notamment au Centre hospitalier Princesse-Grace, sans oublier de pouvoir compter par exemple sur un nombre suffisant de masques de protection. Il est également indispensable que l’action de la Principauté s’effectue en parfaite coordination avec les autorités françaises. Une communication massive et pédagogique, notamment digitale, de la part du gouvernement vers les résidents de notre pays, devrait être envisagée d’urgence. Le plan d’actions, dans l’hypothèse de survenance de cas déclaré(s) sur notre territoire, doit être présenté. En effet, il ne faut pas laisser s’installer une psychose, dont les effets sont toujours très nocifs. »