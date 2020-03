Coronavirus : après l'annulation de la Fête du Citron, restaurateurs, hôteliers et commerçants s'inquiètent à Menton

RELIRE. CORONAVIRUS : LES LOURDES CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION DE LA FÊTE DU CITRON À MENTON

"D’un point de vue du chiffre d’affaires, ça s’est arrêté net. Nos commerces se sont vidés, commente Marc Jasset, président de l’association “Menton Sourire”. Entre samedi et l’annonce de l’annulation, on a divisé nos chiffres par dix. On est passé de très haut - en temps normal, la Fête du citron est une aubaine, elle réveille une période calme et difficile - à des journées que l’on peut vivre en cas de tempête."

"On essaie malgré tout de garder un discours optimiste"

Le porte-parole explique que la décision a été mal vécue par la quasi-totalité des commerçants. Pas tant pour son bien-fondé - "Ce n’était pas une décision facile à prendre. Nous savons bien que ce n’était pas pour embêter les gens" - que pour ses conséquences désastreuses.

Car quand une hôtelière qu’il connaît subit 70 annulations d’un coup, cela signifie qu’autant de gens ne viendront pas consommer dans les commerces et restaurants. "On essaie malgré tout de garder un discours optimiste et pas alarmiste. Il est important de montrer que l’on reste ouvert. Nous ne sommes pas suicidaires : si nous sommes là c’est qu’il n’y a pas plus de risque à Menton qu’au fin fond de la Creuse."

Si l’inquiétude est réelle, Marc Jasset insiste sur un point : il faut rester optimistes. Sans quoi plus personne ne viendra.

"TOutes les foires sont annulées en italie"

"L’annulation a impliqué un gros manque à gagner, notre chiffre d’affaires a baissé de moitié, confirme Daniel Mineo, représentant des restaurateurs. Aujourd’hui encore, il y a moins de gens. Ils ont peur de bouger - comme dans toute la France en vérité. On espère pouvoir tenir. Nous comprenons que c’est pour la santé des gens. La difficulté c’est qu’on ne sait pas quand ça va finir. Ni la Ville, ni le maire, ni nous ne pouvons faire grand-chose."

Et Daniel Mineo d’évoquer des conséquences insoupçonnées - en lien avec l’Italie, très impactée par le virus. "J’élève des ânes. Quelqu’un devait venir du Piémont pour m’en acheter. Mais toutes les foires sont annulées en Italie, il ne pourra donc pas les revendre et a tout annulé..."

"on a des annulations jusqu'au mois de mars"

Du côté des hôtels, le constat n’est pas meilleur. Responsable du Princess & Richmond, Philippe Caravelli assure que son établissement s’est vidé instantanément après l’annonce de la (mauvaise) nouvelle.

"Ceux qui devaient venir pour la Fête du citron ont annulé. Mais ce qui est inquiétant dans le comportement des gens, c’est que ça continue. On a des annulations jusqu’au mois de mars." Voire pire.

Exemple type : un gros congrès prévu en avril à Monaco sera finalement reporté en novembre, repoussant également la venue des congressistes pour une nuit mentonnaise. "Mars est un mois très calme par définition mais là il l’est encore plus. Nous avons moitié moins de chambres occupées." Philippe Caravelli admet que dans l’hôtellerie, tous les professionnels ont connu des arrêts subis, mettant cette déconvenue sur le compte de cycles.

"On essaie de raison garder. Mais il ne faudrait pas que ça dure jusqu’à mai-juin." Période où les établissements mentonnais font le plein, entre le tournoi de tennis et la F1.