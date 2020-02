Consommation mondiale, meilleurs clients, évolution des prix... Le vin rosé a toujours plus la côte

Ce vin s’ancre dans les habitudes et représente 11,2 % de la consommation globale du secteur en 2018.

Après plusieurs années de stabilité, et une année 2017 historiquement faible, 2018 est également caractérisée par un record de production de rosé, avec 26,4 millions d’hectolitres, soit 31 % de croissance en un an.

Une résilience des vins de Provence

Enfin en termes de valeur, les flux mondiaux sont aussi dynamiques, ils atteignent 2,2 milliards d’euros, 200 millions d’euros de plus qu’en 2017 (10 % de progression en un an).

Ces chiffres ont été commentés, mercredi, par Jean-Jacques Bréban, président du conseil interprofessionnel des Vins de Provence et Brice Eymard, son directeur. « Les clients ont fait des réserves avec la perspective des taxes sur les vins français. On soupçonne une légère hausse en 2019 malgré un contexte compliqué. Cela montre qu’il y a une résilience du vin, une puissance de la marque « Vin de Provence ». La demande est là, le vin est installé. Si les volumes baissent en Belgique, Allemagne et Suisse, plus sensible aux prix, les pays premium résistent mieux » analyse le directeur du CIVP.

« Avec 200.000 hectolitres, les États-Unis représentent 17 % des volumes de rosé de Provence, soit presque la moitié (47 %) de nos exportations. C’est un marché où il reste encore des choses à faire. On va s’adapter à la politique de Trump, qui taxe nos vins pour punir l’Europe de soutenir Airbus » ajoute Bréban.

La profession a essayé de mobiliser les politiques français, les députés du Var et l’exécutif national. Sans succès : « On sent une oreille attentive mais les enjeux aéronautiques passent avant » constatent-ils.

Quant au Brexit, « pour 2020 on devrait vendre normalement, le Royaume-Uni est notre deuxième marché. Il faudra voir ensuite » remarque le président du CIVP.

Si le marché russe reste « très compliqué », l’Asie est clairement une cible de développement.

Après des dégustations à Singapour, au Vietnam, le marché Chinois offre un potentiel important, notamment les femmes, plus attirées par le rosé que les hommes.

Le CIVP qui a pour objectif d’y vendre « 5 à 10 % de nos volumes d’ici 5 ans » a mené récemment dans l’Empire du milieu des actions de communication, notamment via des événements en présence d’une égérie, présente sur les réseaux sociaux où elle compte 40 millions de followers. « On crée de la notoriété pour nos vins, de bonnes conditions pour la vente des produits » relève Brice Eymard.

Elle devrait venir ici faire les vendanges en septembre prochain.

France et États-Unis en tête