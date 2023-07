Mylène Farmer en concert à Nice: en tramway, en train, en voiture... Nos conseils pratiques de circulation pour se rendre à l'Allianz

À 13 heures, ouverture des parkings grand public (P4, Glacière, P5 Arboras et P MIN). 18h, ouverture du parvis du stade avec points de restauration et boutiques et 18 h 30, ouverture des portes du stade toutes catégories y compris Carré or, 20 h 30, début du concert de Mylène Farmer (il n’y aura pas de première partie).

Quelques conseils pour anticiper les fortes températures attendues : s’hydrater tout au long de la soirée en évitant les boissons alcoolisées, possibilité de venir avec des petites bouteilles d’eau et des gourdes en plastique sans bouchons (des points d’eau seront disponibles dans le stade).

On vous conseille aussi de prendre des brumisateurs, des mini ventilateurs de poche, et surtout de porter des vêtements légers et amples, des lunettes de soleil, un chapeau ou une casquette. Sans oublier d’appliquer de la crème solaire régulièrement. En cas de malaise, se rapprocher des équipes médicales renforcées.

Ce qu'il faut savoir pour se rendre au concert

En tram'

- La ligne 3 du tramway "Port Lympia - Saint-Isidore" augmente son amplitude horaire et renforce sa fréquence.

À l’aller : départ de la station "Port Lympia" en direction de "Saint-Isidore" toutes les 4 mn, à partir de 15 h 58 et toutes les 10 min durant le concert.

Au retour : départ toutes les 4 min dès la fin du concert, à partir de 22 h 54, depuis la station «Saint-Isidore» en direction de «Port Lympia». (Infos sur lignesdazur.com)

- Navettes gratuites toutes les 5 min depuis les parking MIN, Staps et la Glacière, de 16 h 30 à la fin des concerts. Le ParcAzur Saint-Isidore sera fermé toute la journée de samedi pour des raisons de sécurité.

En train

- Rejoignez l’Allianz Riviera depuis la Libération, en moins de 15 min, avec les Chemins de fer de Provence : les titres de transport et abonnements Lignes d’Azur sont valables. Toutefois, compte tenu de l’importance de l’événement et de la limite des places à bord, la réservation est obligatoire.

- Pour ceux qui viennent par le train SNCF, il est recommandé de descendre à "Nice Saint-Augustin" et de rejoindre la station "Grand Arénas" du tramway pour récupérer la ligne spéciale "desserte stade".

En voiture

- Réserver sa place de parking (10 euros) en ligne sur allianz-riviera.fr ou le jour «J», sur place, uniquement au P MIN. Pour les personnes à mobilité réduite, il est préférable d’anticiper les démarches au moins 1 ou 2 jours avant le concert pour obtenir un stationnement dédié (envoyez votre demande à psh@allianz-riviera.fr en joignant une copie de votre carte d’invalidité et de votre pièce d’identité).

- Choisir la sortie d’autoroute en fonction du parking. En venant d’Aix/Cannes : sortie 50 "Nice Ouest" pour le parking MIN, sortie 51 "Nice Aéroport" pour le parking P5, embranchement RM6202 bis vers Carros pour le parking P4. En venant de Monaco, prendre la sortie 51 "Nice Aéroport" pour tous les parkings. Éviter la sortie 52 "Nice Saint-Isidore", saturée.

La brigade d’information Métropole est là pour guider les spectateurs. Les agents sont reconnaissables à leur baudrier jaune fluo floqué «information» et seront présents en avant-concert, mais aussi en après-concert.