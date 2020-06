Connaissez-vous Versace, la pâte haute couture "made in" Monaco?

Les immeubles industriels de Fontvieille renferment parfois quelques surprises. Au premier étage du Triton, rue du Gabian, l’atelier Versace ne fabrique ni robes, ni souliers comme le couturier italien homonyme. Le site est plutôt l’antre de la tagliatelle, du gnocchi ou du ravioli au bœuf braisé, best-seller de la maison.



Chez Pasta Versace, on fabrique entre 150 et 200 tonnes de pâtes fraîches par an dans cet atelier discret du quartier, où s’activent une quinzaine de personnes en cuisine chaque matin.



"Nous sommes la seule fabrique de pâtes 100% artisanale de Monaco. Tous nos produits sont confectionnés de A à Z dans nos cuisines, de la pâte à la farce en passant par les sauces. C’est un travail local, avec des produits frais et sans additifs", détaille Stéphane Langlois qui dirige l’atelier.

"Mon père a mis au point la recette des raviolis"

Et les recettes sont familiales.



"Les gnocchis à la romaine sont ceux que faisait ma tante. Mon père a mis au point la recette de la farce des raviolis", renchérit Fabio Versace, qui a repris l’entreprise paternelle lancée au début des années 90. Dans le catalogue Versace, une trentaine de sortes de pâtes sont référencées. Mais aussi des panisses, des barbagiuans, de la polenta.



Une diversification autour des produits gourmands qui a fait grimper de 50% le chiffre d’affaires de la maison en cinq ans.