Connaissez-vous l'histoire de la cathédrale de Monaco, construite après un chantier de 28 ans?

La cérémonie de la première pierre est grandiose. Ouvrons le Journal de Monaco: "Un soleil splendide, une température printanière ont favorisé cette fête dont les pompes religieuses et officielles se sont accomplies au milieu du concours de la population entière et d’une grande affluence d’étrangers. Depuis plusieurs jours de nombreux ouvriers sous la direction de M. Lenormand, l’architecte du futur monument et des ingénieurs de la Principauté, travaillaient aux préparatifs de la solennité."

"Des mâts vénitiens portant des oriflammes aux couleurs nationales et ornés de larges écussons aux armes princières traçaient le périmètre de la vaste basilique. À l’endroit où sera plus tard le maître-autel, était dressé, au milieu de massifs de plantes et de fleurs, un riche autel provisoire recouvert d’un large et élégant velarium. À gauche s’ouvrait l’excavation creusée pour la première pierre qu’une grue gigantesque enguirlandée de feuillages retenait sur des étais ; à côté avait été disposée l’estrade où devaient prendre place les Officiers et Dignitaires de la Maison du Prince. À droite se trouvaient les sièges destinés aux membres du clergé, aux autorités et fonctionnaires, ainsi qu’une seconde estrade pour les dames et les étrangers de distinction (sic). Derrière les autorités, l’excellent orchestre de la Société des Bains occupait un vaste amphithéâtre recouvert d’une immense tente. À 2 heures, une salve de 7 coups de canons, annonçait le commencement de la cérémonie. Mgr Theuret procéda solennellement à la bénédiction et à la pose de la première pierre. Le prélat parcourut dans toute son étendue la future basilique et en bénit le sol, s’arrêtant à plusieurs stations indiquées par des croix ornées de fleurs et revint à l’autel pour y achever la cérémonie…"

Un nouveau prince, un nouvel évêque

Les travaux peuvent alors commencer. Ils vont durer vingt-huit ans, et sont achevés en novembre 1903.

Entre-temps, en 1889, le prince Charles III était mort, son fils Albert Ier lui avait succédé. L’évêque Charles Theuret était décédé, lui aussi, en 1901.

Le Vatican fait coïncider la fin des travaux de la cathédrale avec l’arrivée du nouvel évêque, Jean-Charles Arnal du Curel. Cette arrivée, le 12 novembre 1903, est un événement dans la Principauté. Les Monégasques découvrent la tête chauve et le bon visage de leur nouveau prélat.

Rouvrons le Journal de Monaco: "Le nouvel évêque a fait, jeudi dernier, son entrée solennelle dans la Principauté. Mgr du Curel a été reçu en gare par une délégation officielle. Tout le monde a pris place dans des landaus qui se sont dirigés par l’avenue de la Gare vers l’avenue de la Porte-Neuve, au milieu d’une foule considérable. À la Porte-Neuve, où un autel a été dressé, le cortège s’arrête ; l’évêque revêt les ornements et insignes sacerdotaux, puis il prend place sous un dais, et la procession, escortée de carabiniers en grande tenue, s’achemine par la rue de Lorraine vers la cathédrale. Sur le perron de notre église métropolitaine sont rangés les autorités civiles et militaires en grand uniforme, ainsi que le corps judiciaire en robe…"

Étonnement et admiration