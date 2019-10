Confrérie de l’Étiquette : partage et traditions

C’est une association qui cultive deux valeurs avec passion : la bonne chère et l’amitié. La Confrérie de l’Etiquette du Mentonnais compte désormais une quarantaine de membres, actifs, qui ont bien l’intention de défendre les richesses du terroir. Mais surtout, elle tente de rajeunir ses troupes pour se moderniser tout en restant la garante des traditions.

Ainsi, lors de la Fête de la Saint-Michel à laquelle la Confrérie participe chaque année, elle a procédé à la « montée en grade » d’un des membres, Arnaud Bourgeois, qui devient « Grand Chevalier », ainsi qu’à deux intronisations, celles de Michelle Mauduit-Pallanca en qualité de « Grande Ambassadrice » et de Fabrice Pinet comme « Grand Consul ».

Des dégustations mensuelles

Au cours de cette journée, une dégustation de vins de pays avait été proposée par la Confrérie grâce à la collaboration de Claude Pallanca, Jean-Michel Vermeulen, Lucien Imbert, P. Lanza et Jacques Richelmi, producteurs locaux.

La Confrérie de l’Etiquette du Mentonnais reprend son activité par des dégustations de vins, qui auront lieu les 28 octobre, 12 novembre et 2 décembre à 19 heures au restaurant « l’Alkena » à Menton (8 Promenade de la Mer). D’autres suivront mensuellement jusqu’en mai 2020. Elles sont commentées par les producteurs eux-mêmes et les membres les plus éminents de la Confrérie, parmi lesquels des sommeliers, des œnologues, des restaurateurs et d’autres épicuriens. Le tout est suivi d’un repas amical, dont le prix est fixé à 20 euros pour les adhérents et 25 euros pour les extérieurs.

Par ailleurs, certains membres de la Confrérie continuent d’entretenir la vigne de l’Annonciade, mais n’ont pu faire de récolte de raisins, cette année, en raison de conditions climatiques défavorables. Et organisent des visites de vignobles.

Vous pouvez désormais suivre l’activité de la Confrérie de l’Etiquette du Mentonnais sur sa page Facebook.