Ce dimanche, ce n’est pas à une mais deux compétitions que la Société Nautique de Monaco représentait la Principauté. L’une en rivière à Marignane avec le championnat régional PACA pour les 15-16 ans, ainsi qu’une régate régionale pour les 13-14 ans et l’autre en mer à Marseille avec l’ASPTT. Et dans l’une comme dans l’autre, le club d’aviron de la Principauté a tiré son épingle du jeu avec quelques beaux résultats. « À Marignane, nous avons un beau tir groupé sur le haut du classement chez les cadettes avec une victoire et nos 4 bateaux dans le top 8. Les filles décrochent ainsi une mention très bien en skiff. Pour les garçons, en skiff également, je donne un ‘‘peut mieux faire’’ car nos garçons en solo ont réussi quelques belles performances. Pour les minimes, également, les résultats sont bons et laissent espérer le meilleur pour les années à venir. Ainsi, le 4 mixte a terminé second et le 4 garçon qui regroupait des débutants a fait 9e », explique Daniel Fauché, chef de base de la SNM. Non loin de là, à l’ASPTT, les Monégasques ont ramené 3 médailles avec une première place pour le 4 barré junior masculin et un podium pour le 4 barré mixte cadet et le double junior fille. Trois médailles, c’est un bon dimanche...