Commissaire très prisé à la recherche de l’objet rare

Dans la salle, les gens battent la semelle et les rendez-vous se succèdent. Les participants zieutent discrètement l’objet mystère du voisin dont le contenu a été recouvert de papier jauni ou dissimulé dans un carton aux bords écornés. Chacun espère détenir une pièce rare. Peut-être un trésor caché au fond du grenier... Avant-hier, la maison de vente aux enchères parisienne Rossini a organisé une journée d’estimation gratuite d’objets d’art à l’hôtel Prince de Galles de Menton.

Comme la veille à Monaco (1), l’évènement a attiré de nombreux curieux.

Du matin jusqu’au soir, une soixantaine de personnes ont présenté leurs précieuses œuvres, sous l’œil aiguisé de François-Xavier Poncet. Ce jour-là, le commissaire-priseur du quartier Drouot était entouré de deux chargés d’estimation de la maison Rossini, Quentin Breda et Benoît Triffault-David. « Nous nous sommes déjà déplacés dans beaucoup de villes en France. Ces journées d’expertise gratuites ont beaucoup de succès et c’est la première fois que nous venons à Menton », annonce François-Xavier Poncet.

Des histoires derrière chaque objet

Lors de cette journée, les objets d’art sont expertisés gratuitement. Les personnes peuvent ensuite confier leurs œuvres aux spécialistes - afin qu’ils les vendent aux enchères à Paris - ou bien les reprendre. Bijoux, tableaux, sculptures, autographes, livres anciens, instruments de musique... tous les prix et tous les styles ont défilé sous les yeux des experts à Menton. Avec de belles surprises comme la découverte d’un diamant d’une valeur de 20 000 euros, un vase en terre cuite signé Picasso et estimé entre 3 000 et 4 000 euros, un bronze de Demetre Chiparus expertisé 2 500 euros, un tableau de Ladislas Kijno évalué à 2 500 euros ou une toile de James Pichette de près de 1 000 euros...

Et à chaque objet, une histoire de famille. « Ces tableaux dormaient en bas de l’armoire depuis des années. C’est le cadeau d’une dame aisée et nous ne savons pas s’ils ont une valeur… », annoncent Christine et Jean-Paul. Le couple de Roquebrunois présente quatre dessins à l’encre datant du XVIIIe siècle. Le regard sautillant d’un détail à l’autre, le commissaire-priseur constate que les œuvres de l’École française - dans le goût du peintre « Le Lorrain » - sont en très bon état mais n’ont ni signature, ni de cachet. Les tableaux - estimés entre 600 et 800 euros - devront être analysés par un expert à Paris. Autre histoire de famille, celle d’une habitante de Tende. Ce jour-là, elle souhaite faire expertiser un violon et un archet datant du début du XIXe siècle. « Une dame me donnait des cours de catéchisme lorsque j’étais petite. Elle a fait cadeau de cet instrument à ma mère. Récemment, un ami musicien m’a dit qu’il pouvait valoir beaucoup d’argent… », résume-t-elle. Le commissaire-priseur remarque l’inscription de l’excellent archetier « Pageot » et approche l’objet près de la lumière du jour. « Certains archets Pageot ont été vendus aux enchères plus de 15 000 euros et d’autres beaucoup moins chers...», annonce prudemment François-Xavier Poncet.

Petit trésor et grande valeur affective

Les yeux de Christine brillent. Le vieil instrument pourrait être un petit trésor. Dans quelques jours, l’archet passera dans les mains d’un spécialiste à Paris pour approfondir la recherche. Alors que la salle de l’hôtel Prince de Galles ne désemplit pas, l’un des chargés d’estimation, Quentin Breda entame un marathon. Sac sur le dos, il livre son savoir-faire à domicile. En début d’après-midi, il se rend chez Évelyne Pallassini. La Mentonnaise souhaite faire expertiser plusieurs bustes d’inspiration « Houdon ». Très vite, Quentin Breda constate que les sculptures ne pourraient pas se vendre plus de 50 euros. Avec diplomatie, il conseille à Évelyne de mettre en vente ses objets via des brocantes. « Il arrive très souvent qu’on aille chez les gens et qu’on reparte sans objet à mettre en vente. On ne sait jamais ce qu’on va trouver sur place et c’est cet inconnu qui est intéressant », confie Quentin Breda.

Alors que le spécialiste repart sur un autre rendez-vous à domicile, les entretiens se poursuivent au pas de course à l’hôtel Prince de Galles. Une sculpture ramenée d’un voyage en Asie, des bijoux légués par une tante, une poupée transmise de génération en génération, des autographes de Johnny Hallyday… Parmi le défilé des objets, la grande majorité revêt une valeur sentimentale. En fin d’après-midi, c’est au tour de Jean-Louis Rebaudo. Le Mentonnais tient dans sa main un pistolet datant du XVIIIe siècle. « C’était celui de mon grand-père. J’ai toujours connu cet objet...» Pour le commissaire-priseur, il s’agit d’un « pistolet Flaubert » qui ne dépassera pas les 30 euros. Jean-Louis Rebaudo affiche une moue de déception. Qu’importe, l’objet gardera toute de même une valeur inestimable pour lui.

La valeur affective de l’objet souvenir.