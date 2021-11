Commerce, tourisme... Cette commune de la Côte d'Azur veut racheter la gare SNCF à l'abandon

"un lieu d'accueil et d'attente conviviale"

Le maire de L’Escarène, Pierre Donadey, entre un peu plus en détail sur le projet de la commune.

À quelle échéance la commune sera-t-elle propriétaire?

Son achat pour un montant de 152.600 euros se confirme pour décembre de cette année. Cet achat concerne le rez-de-chaussée, laissant à disposition de la SNCF un local technique au droit des installations Télécoms, tout le premier et deuxième étage du bâtiment.

Quel est le but de cette opération?

Il faut absolument qu’on fasse un lien avec la population et un lieu commercial et touristique avec l’ensemble de l’intercommunalité. Un lieu de départ vers Berre-les-Alpes, Peïra-Cava, Lucéram et Touët-de-L’Escarène avec des transports en bus pour que la gare joue son rôle de pôle multimodal.

Avec une présence humaine permanente?

Cela pourra être conçu en gérance ou avec un employé communal pour animer ce nouveau lieu et inviter les touristes de passage à s’arrêter chez nous. Ce sera un lieu d’accueil et d’attente convivial.

Et de promotion du tourisme vert?

Effectivement, ce sera un outil de relance du tourisme vert notamment, car notre région propose une zone nature très diversifiée et pas exploitée en invitant à des randonnées à pied ou à VTT par exemple, car la région reste accessible presque toute l’année. Ce doit être un lieu ouvert aux animations attractives.