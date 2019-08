Comment une société canadienne va construire un bâtiment écologique de 8 étages... sans grue ni échafaudage à Monaco

Et puisque cet atelier est fermé sur ses côtés, il y a un autre avantage qui pourrait plaire aux résidents: "Les nuisances sont aussi considérablement réduites : il y a beaucoup moins de bruit et de poussière pour les riverains. C’est un des éléments qui a milité en notre faveur. Dans le cahier des charges, il fallait qu’il y ait le moins d’impact possible pour l’environnement direct" confie Jacques Gauthier.

Compatible tous matériaux

Déjà éprouvée à Montréal, où elle permet de travailler même en hiver quand les températures descendent loin en dessous de zéro, cette technique est en cours de commercialisation à Sao Polo et à Londres.

Autre avantage: "La technique est compatible avec tous les types de matériaux, mais nous avons fait le choix de ne pas l’adapter au béton pour des raisons environnementales."

Car justement, la Villa Carmelha aussi est une petite révolution à Monaco : ce sera un immeuble en bois. Du lamellé-collé précisément. Une solution de construction plutôt courante en Amérique du Nord, d’où vient la société Upbrella.

"Du fait de la construction en bois, nous cherchions une solution pour abriter le chantier afin d’éviter d’exposer la structure en bois aux intempéries. C’était spécifié dans l’appel d’offres. Comme nous avons utilisé une procédure consultative pour l’appel d’offres, l’entreprise Simonin nous a présenté le dispositif Upbrella » explique Jean-Luc Nguyen, directeur des Travaux publics de Monaco.

Un système qui coche pas mal de cases sur la liste des critères drastiques imaginés par la Direction des travaux publics. « Cette technique fait appel à beaucoup de préfabrications. Plus on travaille hors de Monaco, moins on crée de nuisance à Monaco."