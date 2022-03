Comment Monaco veut devenir la capitale d'un yachting plus éco-responsable

Ce jeudi "Monaco capitale du yachting" fêtait ses dix ans et changeait de nom. C’est maintenant "Monaco capital of advanced yachting". Devant le prince Albert II, président du Yacht-club de Monaco, et de très nombreuses personnalités de la Principauté, Bernard d’Alessandri et son équipe ont présenté leurs projets pour un yachting plus propre.

À l’initiative de cette vaste entreprise depuis une décennie, le Yacht-club cherche toujours et encore à encourager des projets qui conjuguent art de vivre la mer et développement durable. "Le Yacht-club doit être une plateforme pour que l’on soit plus écologiquement correct, souligne Bernard d’Alessandri, secrétaire général. On peut être optimiste aujourd’hui. Depuis un ou deux ans, on commence à voir des ingénieurs qui ont des solutions pour que le yachting ait moins d’impact sur l’environnement. Nous souhaitons faire de ce Yacht-club et de cette marina un démonstrateur de ce qui se fait le mieux."

Une marina zéro émission?

Le bâtiment de Norman Foster inauguré en 2004 a lui aussi vocation à être moins énergivore. Des panneaux solaires ont été installés. Mais la technologie a évolué depuis. "Nous avons également des projets pour la réutilisation de l’eau. Dans tous les domaines, la transition est une réalité; parce que la technique nous le permet."

Sur l’eau et à quai, des progrès ont été faits. Mais il reste beaucoup à faire. "Pour l’énergie des bateaux, on parle beaucoup d’hydrogène, note Bernard d’Alessandri. Ça semble un mot magique. Mais ce n’est pas pour demain. Il y aura des solutions intermédiaires. Par ailleurs, les Marinas sont de plus en plus connectées."

Et le Yacht-club de montrer une vidéo présentant une marina du futur avec un bateau du comité zéro émission du designer résident monégasque Espen Oeino.

De quoi rêver d’une Principauté zéro émission…