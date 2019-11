Comment Monaco agit pour les droits de l’enfant ?

C’était le 20 novembre 1989. L’ONU adoptait une convention relative aux droits de l’enfant. La date est devenue un marqueur annuel pour évoquer ces questions. Trente ans, donc, que cette convention a été signée. Et si la cause a avancé, elle révèle toujours des chiffres plutôt violents : un enfant sur dix dans le monde travaille illégalement au lieu d’aller à l’école, 4,3 millions d’enfants dans le monde sont assujettis à un travail forcé, 30 000 enfants soldats sont dénombrés dans le monde, que l’on vend pour 300 dollars.

Aider à son niveau

La journée des droits de l’enfant, hier en Principauté, est donc tournée vers la sensibilisation au travers d’un village installé sur le parvis du Grimaldi Forum où, en dépit de la pluie, associations et bénévoles se sont réunis pour faire passer le message au public jeune et à leurs parents.

« Toute l’année, nous avons mobilisé les professeurs, les entreprises, les associations pour ce rendez-vous festif et pour mettre l’accent sur la sensibilisation. Et aussi expliquer comment on peut aider de là où l’on est », indique Emmanuelle Farineau.

La directrice du centre de loisirs de Monaco s’occupe depuis dix ans de faire vivre chaque année ce rendez-vous. En version XXL cette année pour cette édition anniversaire, ou avec une grande kermesse gourmande. Les fonds récoltés hier sur les stands - et avec le spectacle que l’imitateur Michaël Gregorio devait donner le soir - iront soutenir des actions depuis la Principauté œuvrant pour la défense de l’enfance.

Des actions dans le monde

Car derrière les animations, la volonté était aussi (et surtout) de porter le message de l’action pour soutenir le droit des enfants à avoir une jeunesse en paix. C’est un des axes majeurs notamment des actions de la Coopération internationale monégasque. Particulièrement pour lutter contre la traite des êtres humains.

Actuellement, la DCI accompagne 37 projets en faveur des droits de l’enfant. Exemple ? Pour aider des enfants du Burkina Faso vivant dans la rue en soutenant le Samu social local ; auprès d’enfants déscolarisés ou à risque via un programme de l’Unesco au Burundi, ou pour des enfants victimes d’exploitation au Sénégal.

« Le défi principal est de permettre à chaque enfant d’avoir accès à l’éducation et à des soins de santé. Pour leur garantir une enfance normale », souligne Fadma Moumtaz, représentant le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Et la route est encore longue. Notamment au regard de ce constat des organisations internationales : chaque année, près d’un enfant sur deux dans le monde subit une forme de violence.