Comment l'organisation du 24e Rallye Monte-Carlo s'adapte face à la crise du coronavirus

Ne nous voilons pas la face (pour une fois) : nous avons tous envie, avec ou sans masque, de revoir de belles voitures stationnées sur l’esplanade du port Hercule.

D’admirer tous ces bolides qui ont fait l’Histoire, avec un grand H, du Rallye Monte-Carlo. De discuter avec leurs propriétaires, ces passionnés qui viennent de toute la France, pour ne pas dire de toute l’Europe, partager leur amour du sport automobile au cœur du pays qui en a fait sa religion.

"Dans l’intérêt de tous"

L’an dernier, trois cents équipages sont partis d’Athènes, de Glasgow, de Bad Hombourg, de Milan, de Barcelone, de Reims et de la place du Casino de Monte-Carlo pour se retrouver à Buis-les-Baronnies, ancien fief des princes de Monaco, situé au cœur de la Drôme provençale, avant les différentes étapes et spéciales les conduisant à Monaco.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, l’Automobile Club de Monaco a dû revoir sa copie. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’y aura pas de départs dans les six villes européennes précitées. La bonne nouvelle, c’est que le départ et l’arrivée du 24e Rallye Monte-Carlo Historique s’effectueront à Monaco. Départ le 30 janvier, arrivée le 3 février 2021.

"Ce changement est dans l’intérêt de tous, plaide Géry Mestre, le président de la commission des voitures de collection à l’ACM. Pour la Principauté, cela fera du monde à deux reprises. Pour les concurrents, dans cette période compliquée sur le plan sanitaire et économique, un seul lieu de départ et un jour et demi de moins sur les routes réduit les coûts et la fatigue."

Soit. Mais qu’en pensent les concurrents? Seront-ils aussi nombreux que lors des éditions précédentes ? Difficile à dire, pour l’instant, vu que les inscriptions s’ouvrent ce lundi 24 août. Mais la première impression est bonne: "J’ai régulièrement les habitués de l’épreuve au téléphone, confie Géry Mestre. Les retours sont globalement positifs." Il n’y a guère que les villes de départ qui, pour le coup, font grise mine depuis l’annonce de la décision.

Les voitures de 1983 admises

L’ACM est d’autant plus confiant sur le nombre d’engagements, fixé à 300 comme l’an dernier, soit 600 participants au total - pilotes et copilotes -, qu’il a élargi l’épreuve aux véhicules ayant couru le rallye jusqu’en 1983, contre 1980 jusqu’à présent.

"Nous souhaitions accueillir des concurrents plus jeunes", explique Géry Mestre. Et comme les voitures plus récentes sont moins chères, de nouveaux participants devraient être tentés par l’aventure.

Au risque de faire perdre un peu de charme à l’épreuve? "Les voitures de 1983 restent anciennes", sourit celui qui n’était pas favorable, au départ, à cette ouverture.

"C’est mon âge qui veut ça. J’aime les voitures des années 50 et 60…" Mais comme de nombreux propriétaires de voitures anciennes étaient demandeurs, l’ACM a accepté.

Fin janvier, puis le 3 février, si la crise du Covid le permet, le public pourra donc assister, à Monaco, au départ et à l’arrivée de voitures qui ont participé aux Rallyes automobiles Monte-Carlo entre 1911, date de sa création, et 1983.

Le calendrier

- 24e Rallye Monte-Carlo Historique: du 30 janvier au 3 février 2021.

- Ouverture des engagements: lundi 24 août.

- Clôture des engagements: lundi 9 novembre.

- Confirmation des voitures sélectionnées: lundi 16 novembre.

- Clôture des inscriptions des équipes: lundi 23 novembre.