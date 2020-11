Comment les pompiers de Monaco se préparent et s'entraînent pour faire face aux interventions parfois périlleuses

Preuve que l’imprévu colle aux bottes des pompiers, cette année a aussi été marquée par une pandémie inédite dont chacun continue d’apprendre.

"On a mis à profit les temps plus calmes liés à la première phase de confinement pour rédiger des procédures parce que c’était une découverte. Pour éviter que nos personnels soient contaminés, que le service de secours reste opérationnel et que le virus ne rentre pas chez nous, en sachant qu’on a aussi toutes les familles de militaires qui habitent dans la caserne", rappelle le commandant Yvrard, ancien chef de la sécurité sur le porte-avions Charles-de-Gaulle.

Les pompiers de Monaco ont enfin dû apprivoiser un nouvel outil: le drone. "On a un œil bienveillant quand on domine la situation", confie le lieutenant Sacany, qui a pu mesurer l’utilité de l’engin dès sa première utilisation.

C’était en avril, lors d’un feu d’appartement au dernier étage d’un immeuble de la rue Plati dont, heureusement, une mère et son fils sortirent indemnes. "Grâce au drone et à sa caméra thermique, on a tout de suite pu identifier les points chauds." Et sauver des vies.