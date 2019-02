Comment le Musée d'Anthropologie reconstitue l'histoire de Monaco

"Émilie est en train de me raconter une histoire fantastique. Venez!" Elena Rossoni-Notter a transformé en ruche le laboratoire-réserve du Musée d’Anthropologie préhistorique. Autour de la nouvelle directrice, tout le monde se réunit. Émilie Perez, anthropologue, explique: "Ce bassin humain a été trouvé au XIXe siècle à Monaco-ville. Il a été retrouvé dans notre collection et appartient à une femme, morte à l’âge de 17 ans à la suite d’un impact d’arbalète. On lui a tiré dans le dos!"

Ici, les objets parlent, retrace l’histoire d’un Monaco lointain. "Notre passion est de rendre vivant les objets", explique Elena Rossoni-Notter.

Dans cette belle et grande salle où sont alignés ossements et fragments d’amphore ou de céramique, tous...