Comment le Monte-Carlo Beach s'est préparé à rouvrir dès ce vendredi

Pas de chance, le Monte-Carlo Beach aurait dû rouvrir le 17 mars. Le jour où une grande partie de l’Europe est entrée en confinement.

Depuis, le palace attenant au club, qui fonctionne en saisonnier de mars à octobre, est en sommeil. "Pour différentes raisons, je ne peux pas donner de date exacte de réouverture, mais vraisemblablement ce sera pour début juillet", espère Danièle Garcelon.

Les facteurs conjugués de l’ouverture des frontières et de la venue d’une clientèle internationale conditionnent en partie cette réouverture.

Pendant l’hiver, des travaux ont eu lieu pour rafraîchir l’établissement rénové il y a une décennie.

Et le chef Benoit Witz a pris possession des cuisines du restaurant étoilé Elsa, sans pour autant pouvoir exercer…

Mais la saison, amputée du printemps, devrait bien avoir lieu. Et l’équipe l’attend. "Nous sommes restés soudés et nous avons échangé entre nous pendant tout le confinement. Et à l’heure de la reprise, il y a une belle solidarité", poursuit Danièle Garcelon. "Par exemple, un caviste et un pâtissier ont monté les tentes sur les plages alors qu’ils n’avaient jamais fait ça de leur vie. L’heure est à la polyvalence et toutes et tous ont envie de reprendre et d’accueillir nos clients".