Comment le marché de Monte-Carlo veut se redynamiser

Offrir un nouveau souffle au marché de Monte-Carlo. C’était une promesse de la mairie de Monaco face à un marché qui se réduit à peau de chagrin et des clients qui ont déserté le lieu depuis belle lurette.

"Ce marché est effectivement en perte de vitesse et la fréquentation n’est pas à la hauteur, reconnaissait au printemps dernier dans nos colonnes Marjorie Crovetto, deuxième adjointe au maire de Monaco, en charge du Cadre de Vie, de l’Environnement et du Développement durable. Nous mettons tout en œuvre pour le redynamiser. Nous y avons récemment organisé des animations et nous travaillons actuellement sur l’offre."

Carte locale

Il aura fallu un peu de temps, et une recherche ciblée, pour dessiner le nouveau visage de ce marché installé au cœur d’un quartier central de Monaco très fréquenté.

Et depuis début septembre de nouveaux commerçants ont pris place derrière leurs étals. "Dans un premier temps nous avons travaillé sur la signalétique de ce marché oublié pour recadrer au mieux le périmètre, explique Marjorie Crovetto. Puis, nous nous sommes attachés à élargir l’offre commerciale et à la diversifier."

Un travail qui a été confié à un prestataire spécialisé dans la redynamisation des marchés, Stéphane Regnier. "Aujourd’hui, un marché alimentaire ce n’est pas que des fruits et légumes, ça doit être beaucoup plus large. La mairie de Monaco l’a bien compris et elle avait à cœur de proposer un panaché de produits différents de saison et des commerçants qui jouent au maximum la carte locale.

J’ai moi-même démarché des producteurs, certains font déjà des marchés ailleurs. Comment je les ai convaincus ? En leur expliquant que ce marché était en devenir et avec un beau potentiel. Et puis, il faut aussi le reconnaître, ici en plein cœur de Monaco, le panier moyen du consommateur est très intéressant."

Sept nouveaux

Sept nouveaux commerçants ont donc fait leur arrivée il y a peu. Des producteurs de fruits et légumes, de miel, d’huile d’olive, d’œufs. Un stand de fromages et de charcuterie, un poissonnier, des produits corses. Une rôtisserie s’est également installée il y a peu. S’ils ne sont pas présents tous les jours, ils se répartissent sur la semaine.

"Que ça fait du bien de voir un peu du monde, lance Nicole derrière ses fruits et légumes. Il y a quinze jours on était quatre! Ici elle est une des plus anciennes avec le producteur de fleurs d’Eze. Depuis 1968, je suis là. À cette époque, on était sous la halle, et ce marché, c’était du tonnerre! Puis avec l’ouverture des grandes surfaces ça a été la dégringolade. Mais j’ai résisté. C’est bien, des nouveaux qui viennent, c’est de la concurrence mais ça fait venir le client!"

La mairie de Monaco a à cœur de pérenniser ici un vrai marché dit "provençal". "Il faut en général une année entière, quatre saisons pleines, pour redynamiser un marché, explique Stéphane Regnier. Alors ce n’est que le début de l’histoire…"

L’ouverture d’ici la fin de l’année d’une grande parapharmacie au rez-de-chaussée du bâtiment qui abrite Habitat devrait aussi jouer son rôle d’aimant à clientèle.

Affaire à suivre.

Savoir+

Marché de Monte-Carlo: du lundi au dimanche, de 7h à 13h.

Service de livraison gratuite assuré par la mairie de Monaco.