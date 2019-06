Comment la Ligne Nouvelle compte changer vos déplacements en train entre Nice et Marseille

1. Décongestionner

"Saturation progressive des réseaux routiers et autoroutiers, manque de transports en commun capacitaires et performants": tels sont les deux grands freins au développement des métropoles régionales, constate SNCF Réseau.

D’où la mission n°1 de la Ligne Nouvelle: "Désaturer les nœuds ferroviaires de Marseille, Toulon, Nice et la Côte d’Azur, pour répondre aux besoins de transports du quotidien des habitants des trois grandes aires métropolitaines."

2. Mieux connecter

La Ligne Nouvelle, héritière de feu la Ligne à Grande Vitesse (LGV), a pour ambition d’"améliorer les liaisons ferroviaires entre ces métropoles pour faciliter les déplacements au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur", explique SNCF Réseau.

Du même coup, cette desserte renforcée compte "ouvrir la région aux autres régions françaises et européennes et contribuer à la construction de l’arc ferroviaire méditerranéen entre l’Espagne, la France et l’Italie".

Début des travaux attendu en 2023, achèvement des premières phases en 2030.

3. Gagner en fiabilité

SNCF Réseau envisage diverses mesures visant à renforcer la ponctualité de ses trains. Avec des spécificités départementales.

Dans les Alpes-Maritimes, la fiabilité accrue des circulations passe par "la suppression de croisements de voies: bifurcation de Cannes vers Grasse, voies à quai supplémentaires en gares de Cannes-centre, Antibes et Nice-ville".

Autre piste: "l’amélioration du stationnement des trains, avec le développement du site de Nice Saint-Roch."

Dans le Var, une meilleure fiabilité requiert "la suppression de croisements de voies à la bifurcation de la Pauline vers Hyères", et la "création de voies en gares terminus à l’ouest de Toulon et à Carnoules".

4. Gagner en services

Selon l’opérateur ferroviaire, ces nouveaux aménagements doivent permettre de doper la fréquence des trains, TER comme TGV.

Dans les Alpes-Maritimes, la SNCF table sur 6 TER par heure et par sens, à l’heure de pointe, entre Cannes et Menton. Soit près du double d’aujourd’hui (3,5).

Elle prévoit aussi des TER directs de Cannes à Menton. Côté TGV, la fréquence passerait de 1,5 à 2,5 par heure et par sens entre Marseille et Nice. Avec, en prime, un arrêt de tous les TGV en gare de Nice-Aéroport.

Dans le Var, l’opérateur prévoit des TER omnibus traversant Toulon, à raison de 4 TER par heure et par sens à heure de pointe (2 vers Hyères actuellement).

Autres plus: des services directs entre Toulon et la gare de Vitrolles Aéroport-Marseille Provence, et un service TGV, là encore, de 2,5 par heure entre Marseille et Nice (1,5 aujourd’hui).

5. Créer une navette

Dans les Alpes-Maritimes, SNCF Réseau promet ainsi une "navette azuréenne". À condition de réaliser de sérieux aménagements: "Création d’un ouvrage dénivelé à la bifurcation de Cannes vers Grasse. Création d’aménagements en gare de Cannes-marchandises. Déplacement de la gare TER de Cannes-La-Bocca à Cannes-Marchandises. Création d’une gare TER/TGV à Nice Aéroport. Adaptation du plan de voies de Nice-ville et création de voies de garage à Nice Saint-Roch. Création d’une quatrième voie à quai en gares de Cannes et d’Antibes."

Dans le Var, une navette doit ainsi relier l’ouest et l’est de Toulon. Cela suppose "l’amélioration de la bifurcation à la Pauline vers Hyères et le réaménagement de la gare", mais aussi "la création de voies en gare à l’ouest de Toulon et à l’est (Carnoules) pour les TER circulant autour de Toulon, afin de leur permettre de stationner et d’effectuer la navette entre ces gares".

Voici pour les intentions. à présent, place au débat.

pour donner de la voix

Pour s’informer:

• Le dossier support de la concertation et des films de présentation du projet sont sur www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

• Expositions en mairies

• Compte Twitter @LNPCA

Pour s’exprimer:

• Espace d’expression sur www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

• Courrier: SNCF Réseau, Mission Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur Les Docks - Atrium 10.4 10, Place de la Joliette BP 85404 - 13567 Marseille Cedex 02

• Registres disponibles dans les mairies concernées

Pour débattre:

• Trois réunions publiques d’ouverture. Après Marseille mercredi dernier, place à:

- Toulon, ce lundi à 19h, Maison des services publics 1620, Vieux Chemin de Sainte Musse.

- Nice, mardi à 19h, Hôtel du Département, Palais des Rois-sardes, 10 rue de la Préfecture (Vieux-Nice).

• Ateliers avec les riverains concernés à partir du 21 juin

• Permanences en juin-juillet pour échanger avec le maître d’ouvrage

• 7 réunions publiques en septembre et octobre sur les secteurs de Nice, Cannes, l’aire toulonnaise et dans les Bouches-du-Rhône