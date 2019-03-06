Comment la découverte de dessins de Van Gogh par un Commissaire priseur de Monaco devient un grand film de cinéma

À défaut de porter le sceau de l’authenticité et de la vérité historique, puisque non reconnue par le Van Gogh Museum d’Amsterdam, la découverte de 65 dessins attribués à Van Gogh par le président de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, Franck Baille, est d’ores et déjà gravée dans l’histoire du 7
e art.
Disponible depuis le 15 février dernier sur la plateforme Netflix, le dernier film réalisé par Julian Schnabel,
Van Gogh - At Eternity’s Gate, reprend en effet les théories initiées par Franck Baille, étayées…
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