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      Comment la découverte de dessins de Van Gogh par un Commissaire priseur de Monaco devient un grand film de cinéma

      PAR Thomas MICHEL Mis à jour le 06/03/2019 à 08:54 Publié le 06/03/2019 à 08:30
      Mis à jour le 06/03/2019 à 08:54 Publié le 06/03/2019 à 08:30
      Julian Schnabel et Willem Dafoe dont la prestation fait l'unanimité

      Julian Schnabel et Willem Dafoe dont la prestation fait l'unanimité Photo Franck Baille

      Comment la découverte de dessins de Van Gogh par un Commissaire priseur de Monaco devient un grand film de cinéma

      Par Thomas MICHEL Le 06/03 à 08h30 MàJ 06/03 à 08h54

      Diffusé sur Netflix, le dernier film de Julian Schnabel, dédié au peintre Van Gogh, base son scénario sur la découverte de 65 dessins non authentifiés révélés, en 2016, par un expert basé à Monaco.

      À défaut de porter le sceau de l’authenticité et de la vérité historique, puisque non reconnue par le Van Gogh Museum d’Amsterdam, la découverte de 65 dessins attribués à Van Gogh par le président de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, Franck Baille, est d’ores et déjà gravée dans l’histoire du 7e art.

      Disponible depuis le 15 février dernier sur la plateforme Netflix, le dernier film réalisé par Julian Schnabel, Van Gogh - At Eternity’s Gate, reprend en effet les théories initiées par Franck Baille, étayées…

      La suite du direct