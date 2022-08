Comment la Communauté d'agglomération de la Riviera française veut faire face au risque d'inondation

Sécheresse inédite, vagues caniculaires et réchauffement de la Méditerranée. C’est, en résumé, le cocktail explosif qui fait craindre un risque d’inondations sévères dans le sud de la France cet automne. Alors que les alertes se sont multipliées dans la presse ces dernières semaines - scientifiques et autorités affirmant tous que le terreau est plus que jamais favorable à de violents épisodes méditerranéens ces prochains mois - le gouvernement a lancé, mercredi, une campagne de sensibilisation ciblant 15 départements, dont les Alpes-Maritimes. Avant ça, certaines communes, comme Cannes, n’avaient pas hésité à communiquer sur les actions mises en place pour se préparer - dans la mesure du possible - à ce risque majeur. À l’Est du département, où les séquelles du passage de la tempête Alex sont encore visibles sur le paysage et dans les esprits, c’est la Communauté d’agglomération de la Riviera française (Carf) qui est chargée d’appréhender le risque d’inondations depuis qu’elle a récupéré, en 2018, la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

Le 2 octobre 2020, la tempête Alex provoquait des crues dévastatrices et meurtrières dans les vallées de la Vésubie et de la Roya. Photo Nice-Matin et DR.

Six stations de suivi installées dans la Roya De concert avec le Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau (SMIAGE), elle mène plusieurs actions sur l’ensemble du territoire pour renforcer la prévention contre le risque d’inondation. À commencer par une surveillance accrue - depuis octobre 2020 - dans les vallées de la Bévéra et de la Roya. Dans cette dernière, six stations de suivi ont été implantées à Breil, Fontan, Saorge, Tende, et St-Dalmas de Tende. Le coût total de l’opération s’élève à 180.000 euros, auxquels s’ajoute un coût de fonctionnement annuel d’environ 15.000 euros. Posés le plus souvent sur des ponts, ces équipements servent à mesurer en temps réel la hauteur et le débit des cours d’eau. Des données précieuses qui permettront de définir des seuils d’alerte et d’élaborer, en collaboration avec le SMIAGE, un système d’annonce local des crues. "Auparavant, seules deux stations de suivi équipaient ce bassin. C’était trop peu pour avoir une connaissance fine de la Roya et de son comportement face aux événements pluvieux", retrace Jean-Christophe Martin, ingénieur responsable du service GEMAPI au sein de la Carf.

Les actions mises en place par la Carf doivent permettre d’anticiper les potentielles réactions de la Roya à un épisode pluvieux. Photo Nice-Matin et DR.

"Être plus réactifs" Et puis, ces deux stations appartenaient à EDF. "Les données n’étaient donc pas partagées avec les différents partenaires, alors qu’aujourd’hui, les données collectées peuvent être consultées par l’ensemble des acteurs: la Carf, le SMIAGE, la DREAL - le service qui suit et donne les vigilances de crues - le Département, les communes…", explique l’ingénieur. "Cela nous permet aussi d’être beaucoup plus réactifs, car EDF ne pouvait pas donner les informations en direct aux collectivités. L’entreprise devait obligatoirement passer par le préfet, ce qui prenait du temps. Or en gestion de crises, le temps est précieux, et l’on sait bien que ces phénomènes peuvent être extrêmement rapides", appuie Sylvain Michelet, le directeur général des services techniques de la Carf. En parallèle, une vingtaine de pluviomètres ont également été déployés dans la vallée. Entièrement subventionnés par le Département et la Région, ces appareils doivent permettre "sur un territoire dont on ne connaît pas très bien la pluie qui tombe, d’affiner cette donnée, et de la corréler avec les autres stations de débit pour voir s’il y a effectivement des réactions dues à des pluies particulières ou sur un bassin-versant particulier", indique Jean-Christophe Martin. "Toutes ces actions ont un même objectif : améliorer la connaissance du fonctionnement du bassin de la Roya, et mieux anticiper les événements pluvieux, et la potentielle réaction du fleuve", souligne le responsable GEMAPI.

Exercices de gestion de crises Anticiper, c’est aussi ce qu’essaie de faire le SMIAGE. Sur le territoire de la Riviera française, c’est lui qui a pour mission d’avertir les maires des communes en cas de dépassement, au niveau des cours d’eau, des seuils fixés. "On offre aussi un appui à la gestion de crises", expose Cyril Marro, le directeur général des services. Cet appui passe par l’actualisation des plans communaux de sauvegarde - "celle-ci a été faite pour l’ensemble des communes de la Carf à l’exception de Menton, où le PCS est encore en attente" - ou encore l’organisation d’exercices de gestion de crises. "On simule un événement. Cela demande beaucoup de préparation car il faut inclure la préfecture, les pompiers, la voirie, l’ensemble des communes concernées…", explique Cyril Marro. Hasard du calendrier, en 2020, l’un de ces exercices avait été effectué juste avant la tempête Alex… À ce jour, le dernier réalisé sur le territoire date du 17 septembre 2021.

Les vallons, comme ici au Careï, doivent subir un entretien régulier. Photo Vincent Jacques.

Un plan d'action sur 10 ans pour les vallons et cours d'eau Débroussaillage, abattages d’arbres morts ou déracinés par les événements orageux précédents, désembâclement… Du 15 au 30 septembre, le SMIAGE et la Communauté d’agglomération de la Riviera française vont œuvrer à l’entretien de plusieurs vallons et cours d’eau sur le territoire. Une action "reconduite chaque année, à l’approche de la période automnale", et qui s’inscrit dans un programme d’action sur 10 ans établi par les deux institutions. Un état des lieux dès 2020, remis en cause par Alex Depuis qu’elle a acquis la compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), l’agglomération a lancé une vaste étude des cours d’eau du territoire. "Un bureau a été mandaté par le SMIAGE pour parcourir l’ensemble des vallons côtiers mentonnais - cela comprend les quatre vallons couverts de Menton (Fossan, Careï, Borrigo et Gorbio), ainsi que ceux de Roquebrune-Cap-Martin (Vesqui, Ramingao, Saint-Roman) - et le bassin-versant Roya Bevera afin de dresser un état des lieux", développe Jean-Christophe Martin, ingénieur responsable du service GEMAPI au sein de la Carf. 200.000 euros de budget annuel Bien que remis en cause par la tempête Alex en 2020, c’est ce diagnostic de terrain qui a permis d’établir ensuite ce programme d’action de restauration et d’entretien des vallons et cours d’eau de la Riviera française. "Au-delà de ça, les équipes de la Carf et du SMIAGE parcourent les cours d’eau tout au long de l’année afin d’identifier les éventuels dysfonctionnements qui seraient intervenus, notamment à la suite d’intempéries, pour actualiser cet état des lieux initial", complète Jean-Christophe Martin. Au total, l’agglomération consacre ainsi près de 200.000 euros de budget annuel à l’entretien des cours d’eau sur le territoire. "Mais c’est seulement par l’action conjointe de la puissance publique et de chaque propriétaire riverain qu’on arrivera vraiment à être efficace pour limiter les effets des intempéries", appuie le responsable du service GEMAPI. Les propriétaires riverains concernés Car oui, selon le Code de l’environnement, l’entretien régulier des cours d’eau est en réalité du ressort des propriétaires riverains de celui-ci. "Ils sont de fait propriétaires jusqu’à la moitié, et possèdent donc des droits mais aussi des devoirs, dont celui de l’entretien, précise Jean-Christophe Martin. C’est un gros travail d’information car souvent, les gens n’en ont pas conscience et pensent que c’est à la collectivité d’intervenir."

Yves Juhel: "Une priorité" La lutte contre les inondations est "une priorité pour la Communauté d’agglomération de la Riviera française", assure son président, Yves Juhel. "Les événements passés ont montré que toutes les communes du territoire y sont exposées. Notre volonté est avant tout de réduire les conséquences matérielles et surtout humaines des prochains épisodes méditerranéens", précise-t-il. Cette année, un budget de 11 millions d’euros consenti Cette année, la Carf prévoit de consacrer ainsi près de 11 millions d’euros de son budget à la lutte contre les inondations. "Il est primordial pour nous les maires, et pour la sécurité des habitants de nos communes, de mieux anticiper et prévenir les situations à risques, en collaboration avec les services de l’État et du Département", appuie le président de la Carf et maire de Menton.

À Fontan, les berges sont en cours de confortement. Photo DR.

Où en sont les travaux des berges dans La Roya? C’était l’une des priorités de l’agglomération à la suite de la tempête Alex : le confortement des berges de la Roya et de ses affluents. Réalisés par le Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau pour le compte de l’intercommunalité, ces travaux sont évalués à près de 60 millions d’euros sur les différents secteurs identifiés. En 2022, c’est sur le confortement des berges au niveau de la zone industrielle de Fontan que se sont concentrés les services. D’autres actions sont en cours, notamment à Breil-sur-Roya, au niveau de la Lavina, et à Saorge, au niveau du Caïros. "La prochaine étape est de poursuivre ces actions après obtention des autorisations. En fin d’année, nous allons enfin pouvoir déposer les dossiers auprès des services de l’État", commente Jean-Christophe Martin, ingénieur responsable du service GEMAPI à la Carf. "Les prochains travaux se situeront surtout au niveau de Tende et Fontan, sur les traversées de village", poursuit-il. Précisant que depuis la tempête Alex en octobre 2020, pas moins de 15 millions d’euros ont été investis par la Carf pour toutes les actions relevant de la compétence GEMAPI, dont le confortement des berges en grande partie.

Prochainement, une campagne de sensibilisation avec un marquage au sol indiquant "Ici commence la mer" sera lancée sur le littoral mentonnais, comme ici à Cannes. Photo Patrice Lapoirie.