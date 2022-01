Comment fabrique-t-on la neige artificielle pour combler le manque de flocons dans les stations de ski de la Côte d'Azur

Laurent Murris est nivoculteur. Un tout nouveau métier, désormais indispensable aux stations de sport d’hiver. C’est lui qui gère la "fabrique à flocons" d’Auron. Mais comment produit-on de la neige?

"En fait, on reproduit le processus naturel, mais au ras du sol, décrypte cet expert. Dans l’atmosphère, la goutte d’eau se refroidit lentement en tombant et se transforme ainsi en flocon. Au niveau des canons, même avec des températures très basses, cette goutte d’eau ne va pas geler spontanément." C’est pour ça que des températures négatives et de l’eau ne suffisent pas à fabriquer de la neige. Il faut un autre ingrédient: de l’air.

30 km de tuyaux, 80 bars de pression

"Nous disposons de compresseurs qui amènent jusqu’aux canons de l’air sous haute pression, à 7,5 bars, qui, en se détendant, va faire givrer le nuage d’eau que nous projetons autour", détaille le nivoculteur d’Auron.

Cette eau et cet air sont acheminés jusqu’aux 430 canons dont est équipée la station par un vaste réseau sous-terrain: 30 kilomètres de tuyaux de 30 cm de diamètre. Mais pas n’importe quels tuyaux! "Nous utilisons des équipements industriels capables de résister à de très hautes pressions", précise Laurent Murris.