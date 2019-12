Comment distraire vos enfants pendant les fêtes ? Le village de Noël : the place to be !

Dans les allées, ça fleure bon le vin chaud, les crêpes et les churros. Ici et là, les exposants empaquettent des articles - bijoux, huiles essentielles, vêtements, gourmandises ◘- qui termineront leur course sous le sapin joliment décoré. Pour les parents désireux de distraire leur progéniture, le village de Noël demeure l’un des endroits phares de la Principauté. Voici un résumé, non exhaustif, des animations et autres ateliers sur le port Hercule.

Le village de Noël, entre animations

et parades musicales

La Magicawette, Les Jouets, Le plus petit Père Noël, Sweety Tacot, La Boîte à Ballet… Des intitulés à forte consonance… féerique. Noël oblige. Du 21 décembre au 5 janvier, de 15h à 19h, une kyrielle de déambulations auront lieu le long de l’artère principale du village de Noël. D’autres animations viendront ponctuer les vacances hivernales. Le groupe Smash It, entre autres, les 21 et 28 décembre dès 19h. Ou encore un marionnettiste les dimanches 22 et 29 décembre dès 15h.

La patinoire, un lieu de rencontre

C’est le lieu de rencontre par excellence. Là où les jeunes adolescent(e)s invitent bien volontiers leur moitié, là où familles aiment « glisser » des heures, de nuit comme de jour, quitte à se retrouver les quatre fers en l’air sur une piste verglacée. La patinoire de 1000 m² est un incontournable du village de Noël. À de rares moments, les visiteurs devront faire place nette à de talentueux artistes chaussés de patins aiguisés. Comme ce samedi à 17h30 et 20h30 pour le spectacle du Cirque de Moscou sur glace. Au programme de ce show : cascades, clowns et patinage.

Des ateliers pour les plus créatifs.

Pendant toute la durée des vacances de Noël, du 21 décembre au 5 janvier, les pitchouns pourront laisser libre cours à leur créativité et imagination avec les ateliers du village de Noël. C’est gratuit et il y en a pour tous les goûts : création d’une couronne de Noël, décoration de boules de Noël, cartes de Noël, fabrication d’anges, peinture sur bois, cartes de vœux du Nouvel An, fabrication de lutins, gravure sur verre, mosaïques, fabrication de rennes…

Feu d’artifice du Nouvel an

Le soir de la Saint-Sylvestre, le village de Noël se transformera, au fil des heures, en discothèque à ciel ouvert. De 21h à 3h, deux DJ animeront les lieux bien aidés par de puissants baffles. Au gong de minuit, un grand feu d’artifice sera tiré. Rien de mieux pour entrer dans une nouvelle année.

Un cadeau de Noël avant l’heure. Un coup de pouce financier. À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Musée océanographique propose à ses visiteurs une offre Tribu au prix de 42e pour une famille jusqu’à 6 personnes. Entre les murs de ce mythique bâtiment, les visiteurs pourront vivre un tête-à-tête magique avec les tortues marines, assister à la préparation de leur repas par les soigneurs (tous les jours à 11 h 15 sauf les samedis et dimanches) ou encore découvrir l’évolution dans le temps de cet animal marin au travers d’une exposition temporaire. Depuis l’ère des dinosaures jusqu’à nos jours. La visite pourra se poursuivre avec l’incontournable bassin tactile et ses espèces méditerranéennes à découvrir… avec les mains. Toucher une étoile de mer, sentir les piquants d’un oursin, caresser un bébé requin… Une expérience insolite de 45 minutes.

Autre attraction à ne pas manquer : ImmerSEAve 360 degrés. Une plongée inoubliable dans l’océan à travers quatre films en réalité virtuelle. La sensibilisation à l’écosystème qui vit sous la surface de l’eau permettra aux visiteurs de lever le voile sur le corail fluorescent. Une espèce étonnante aux tonalités presque irréelles à découvrir dans une ambiance nocturne, autour d’un bassin tropical de 5 000 litres.