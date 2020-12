Comment ces professionnels du colis font face au grand "rush" de Noël dans les Alpes-Maritimes

La Poste : un pic d’activité de 200%

La Poste se félicite de vivre avec le colis une fin d’année historique. Un pic d’activité de 200% est attendu en fi d’année dans la région Sud. Du jamais vu. Ce qui a incité le groupe à recruter 600 personnes pour la livraison des colis.

Depuis le déconfinement, la Poste distribue déjà 30% de volume supplémentaire. Les achats de Noël incitent encore plus à commander en ligne. Un dispositif exceptionnel est donc mis sur pied, réunissant la logistique, la distribution, l’accueil dans les bureaux et les services numériques pour accompagner les clients.

Pour livrer partout en France, 18 plateformes colis au niveau national tourneront à plein régime.

600.000 colis par jour

La Poste prévoit de livrer jusqu’à quatre millions de colis par jour. Dont près de 600 000 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce qui est évidemment colossal. Les e-commerçants annoncent de nouveaux records pour la fin de l’année. En 5 ans, les volumes sur les mois de novembre et décembre ont doublé.

En temps normal, la Poste traite en moyenne 1 million de colis par jour. Chiffre qui augmente progressivement dès novembre, pour atteindre des valeurs jamais atteintes en décembre.

500 camions de plus

Concrètement, la région Sud traite les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Var, du Vaucluse, et la Corse.

La branche services courrier-colis, leader en France sur le marché de la livraison de colis au domicile des particuliers en 48 heures, prépare très en amont cette période et anticipe ses plans de transport et de livraison avec un objectif : que tout arrive à temps pour trouver place au pied du sapin de Noël.

Par ailleurs, la Poste a également prévu 500 camions supplémentaires par jour, doublant ses moyens sur cette période.

Tous mobilisés

Plus de 100 000 facteurs, livreurs et chargés de clientèle sont mobilisés. Les équipes étant renforcées par plus de 9.000 emplois en renfort pour assurer la logistique dans les plateformes de tri colis, la distribution des colis et l’accueil, notamment. 450 emplois auront été à pourvoir sur la région Sud pour la distribution des colis, auxquels s’ajoutent 120 postes sur les sites logistiques de Cavaillon et des Arcs-sur-Argens.

L’essor du e-commerce

L’e-commerce est devenu l’un des principaux moteurs de croissance de La Poste qui a investi 450 millions d’euros depuis 4 ans afin d’adapter son outil industriel et logistique. Parmi les 4 nouvelles plateformes de tri colis ultramodernes venant renforcer le maillage national avec des trieurs plus performants, celle des Arcs-sur-Argens.

Du côté des clients

Il est possible aujourd’hui, pour envoyer un colis, de le déposer dans sa boîte aux lettres normalisée, déjà affranchi en ligne sur laposte.fr. De la même manière, la Poste propose permet désormais d’envoyer une lettre recommandée sans se déplacer, grâce à une étiquette d’affranchissement disponible sur le même site.

En cas d’absence du domicile, le facteur peut repasser une seconde fois ou déposer le colis dans un point de contact de son choix - il en existe 30.000, dont 984 dans la région Sud.

Se faire livrer son repas de fête à domicile? C’est possible avec Chronofresh, spécialisé dans la livraison express de produits alimentaires frais et surgelés, partout en France. Cette année, ce service s’attend à traiter 40 colis par semaine.