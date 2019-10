À l’occasion de la septième édition du salon Monaco Business, le Prix du numérique, qui récompense une idée novatrice et déposée en matière de technologie, a été décerné à l’agence monégasque Colibri, récompensée pour son projet de vidéo interactive.

Innovante, performante, stratégique, l’idée proposée est de rendre interactive, e-commerçante ou informative une vidéo, à tourner ou déjà existante. On peut ainsi conférer à cette vidéo une vocation autre que le seul visionnage passif, le but étant d’y intégrer des fonctionnalités pratiques et de se servir de cette vidéo comme d’un support dédié à d’autres ambitions.

Exemple ? Une marque de vêtements décide, pour le lancement de sa nouvelle collection, de produire des films et de les diffuser sur son site Internet. Elle souhaite également vendre ses produits en ligne. Grâce à la technologie de vidéo interactive de l’agence Colibri, la marque peut donner à sa vidéo la fonction de véritable e-commerce.