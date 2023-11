Monaco rend hommage à la romancière Colette pour les 150 ans de sa naissance

Colette! Une femme à la notoriété enviée! Célébrée, adorée de son vivant pour ses œuvres, chaque mot à l’écriture manuscrite large et épaisse procure un délicieux frisson littéraire.

Pourtant, sur la scène du théâtre des Variétés (*), sur proposition des Archives du Palais, de la Fondation Prince-Pierre et de l’Institut audiovisuel de Monaco, le conférencier Antoine Compagnon, de l’Académie française, a évoqué une personne au doute maladif.

"Avant de parler d’un grand écrivain, a-t-il annoncé, le parcours de Sidonie-Gabrielle, cette jeune fille de province née le 28 janvier 1873, est étrange. Paradoxe de sa consécration, si elle écrivait avec peine, c’était pour gagner sa vie. Pour un temps directrice littéraire au Matin de Paris, cette Bourguignonne faisait même de la littérature un mot péjoratif.3 Colette, en effet, rejetait systématiquement, le mérite de son talent, comme si elle craignait d’être démasquée par ses pairs. Pour contrer ce déni, "l’amie des princes" consultait en permanence des voyantes. Quel pouvait être l’argument de la boule de cristal pour s’opposer à sa vision erronée?

"Je suis devenue un écrivain sans m’en apercevoir"

"crire, c’était surtout une affaire d’homme pour cette habituée appréciée de la Principauté ! Une décision contre laquelle on ne pouvait rien, a confirmé le conférencier. Colette l’a maintenue toute sa vie durant. Elle a pourtant occupé l’orée du XXe siècle avec ses œuvres. Elle était l’auteur la plus populaire avec Marcel Proust et la seule femme de lettres à l’époque! Avec la même manie que son père: remplir des centaines de pages de cahiers d’écoliers. Elle était devenue écrivain de cette manière en 1936." Et infiniment présente à l’heure où l’on commémore les cent cinquante ans de sa naissance.

Outre sa personnalité, son format de prédilection, avec un texte court, libre, provocant mais très poétique, fait florès. "Entre autres ouvrages, Chéri, ses Claudine, La Vagabonde, Le Blé en herbe, Gigi, Sido font l’unanimité", confirme l’Académicien. Cela ne l’empêchera pas de déclarer encore et toujours: "Je suis devenue un écrivain sans m’en apercevoir, par coïncidence, au hasard des éléments. Si son père avait été un écrivaillon, sa mère, Sido, était le principal personnage de sa vie et le moteur de son œuvre. À sa disparition, le génie de Colette se déployait librement et s’affranchissait de cette tutelle maternelle."

"Pas de femme plus libre à l’époque"

L’entre-deux-guerres abritera la période merveilleuse de la romancière avec une suite de chefs-d’œuvre ininterrompue. "Cela vaudra à Colette la condescendance de Gide, garantit Antoine Compagnon. Chéri demeure d’ailleurs un modèle d’écriture moderne et introduit dans la littérature cette prose féminine qui manquait. Parce qu’il n’y avait pas de femme plus libre à l’époque! Peut-être, avec l’homosexualité qu’elle a connue auprès d’égéries? Faut-il la définir androgyne ou hermaphrodite? S’attarder sur des hommes curieux de ses amours saphiques?" Qu’importe! Les ombres de son passé alternent élégamment avec l’évocation de souvenirs dans "L’Étoile Vesper". Puis c’est "Gigi", une œuvre de consolation des années noires avec la rencontre d’une adolescente avec un homme mûr…

Ce besoin d’écrire, c’était sa vocation. À 80 ans, elle déclarait: "Si un écrivain ne peut plus écrire, c’est qu’il n’a plus rien à dire". Et elle insiste sur son "brin de virilité qui l’a sauvée après sa maternité." Colette, apparaît peut-être comme un délicieux prénom. Mais attaché à la culture monégasque, il est devenu un célèbre patronyme!

*L’hommage de la Principauté se poursuit jusqu’au 25 novembre 2023 dans le foyer du théâtre des Variétés avec une exposition de photographies des fonds des archives du Palais princier et de l’Institut audiovisuel de Monaco illustrant l’amitié de Colette avec les princes Pierre et Rainier III.