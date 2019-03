La 12e édition du Grand prix cycliste Artuby Verdon (1), support de la 2e étape du Tour cycliste juniors région Sud Paca s’est courue dimanche. Le contre-la-montre du matin sur 11,1 km, entre Trigance et Comps, a été remporté par Rémi Cocusse (UC Monaco) en 17’25’’358, suivi par Antoine Marascia (UC La Pomme Marseille) et Martin Conor (IBC Isle).

Rémi Cocusse a récidivé l’après-midi en remportant la course en ligne (en 1h53’06’’) : deux boucles de 36 km entre Comps et Le Bourguet, en passant par les sept autres communes du Pays Artuby Verdon. Il devance Bastien Chiapello (VC Aubagnais) et un autre Monégasque, Guillaume Broudeur.

Après ce week-end sur les routes de montagne, Cocusse a donc revêtu le maillot jaune. Flavien Arnould (VC Hettange Grande) celui à pois de la montagne ; Arthur Meyer (GMC 38) le bleu de meilleur sprinteur ; et Pablo Sanchez (UC Monaco) le maillot blanc.

Des jeunes qui en veulent, un plateau relevé et prometteur... Voilà une course qui devrait, comme chacun l’espère, avoir encore de belles années devant elle.