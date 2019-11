Claude Pouget et Eddie Molina : champions du monde à Paris !

L’Académie internationale d’arts martiaux de Monaco et la Fédération monégasque de kickboxing, krav-maga et pancrace ont mis à l’honneur la Principauté, début novembre à Paris, à l’occasion des 2es championnats du monde de krav-maga. Plus de 250 sportifs représentants six pays participaient à la compétition : France, Israël, Monaco, Pologne, Russie, Biélorussie.

L’équipe monégasque, composée de Claude Pouget, l’expert de krav-maga, 6e Dan, et son élève Eddie Molina, ceinture verte, par ailleurs triple ceintures noires de judo, karaté et 3e Dan de taekwondo, a remporté le titre de champion du monde de krav-maga dans la catégorie vétérans (+55 ans), après une victoire en finale sur le score de 5 à 0.

Les épreuves techniques de ces championnats consistaient à opposer successivement deux équipes de deux athlètes. Chaque duo devait présenter, devant des juges, tour à tour, sa démonstration technique, d’une durée d’une minute trente.

Le 1er Monégasque titré en krav-maga

« Je tiens à rendre hommage à mon coéquipier Eddie Molina pour la qualité de son engagement qui nous a permis de partager ce succès, souligne Claude Pouget. J’y associe également tous ceux qui nous ont aidés sur le plan logistique dans ce challenge. Je suis très heureux de dédier ce titre mondial au prince Albert II, modeste expression de ma reconnaissance pour son soutien déterminant à nos disciplines, essentiel au succès des actions de nos organisations sportives. Eddie Molina et moi-même sommes heureux d’avoir transmis à Son Altesse le trophée de champion du monde qui nous a été décerné. »

Claude Pouget ajoute : « Je suis très fier d’être le premier athlète de nationalité monégasque à apporter le titre de champion du monde de krav-maga à mon pays. Je souhaite que cela soit une source supplémentaire de motivation pour tous nos licenciés et pour tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. D’autant plus qu’à Monaco, la qualité de notre pratique est essentielle et attestée par ma certification, depuis 2015, d’expert fédéral de krav-maga FFK (Fédération française). En effet, j’ai l’honneur d’être l’un des cinq experts fédéraux krav-maga officiels en France et le seul à Monaco, tous 6e Dan. »