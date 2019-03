Cirque du Soleil, Vanessa Paradis et Sting pour cet été

En plein cœur de l’hiver, la direction artistique de la SBM avait distillé les tout premiers noms du Monte-Carlo Sporting Summer Festival. Le dandy au chapeau Charlie Winston, la douce Vanessa Paradis - un concert déjà sold out -, la talentueuse Melody Gardot au destin de diva jazz ou encore The Beach Boys, programmé pour le gala de charité Fight Aids.

Bref, une savoureuse mise en bouche en attendant le reste de la programmation. Eh bien hier, sous les ors de salle Médecin du Casino, l’intégralité des dates estivales a enfin été dévoilée. Avec, comme l’an dernier, dix-neuf dates sur les mois de juillet et août et une alternance entre la salle des Étoiles et la salle Garnier (lire ci-contre).

John Legend pour le gala de la Croix-Rouge

C’est Jeff Goldblum qui ouvrira le bal, le 2 juillet à la salle Garnier, pour cette cuvée 2019. Plus connu pour jouer devant la caméra, notamment pour son rôle de scientifique déjanté dans Jurassic Park, il s’avère être un pianiste de talent.

Autres têtes d’affiche de cet été avec des noms qui ne sont plus à présenter : Sting (2 août) et Enrique Iglesias (10 août), des habitués de la scène monégasque, ou encore les illustres Jacksons qui fêteront cinq décennies de succès.

Autre référence scénique très attendue : The Australian Pink Floyd Show (11 juillet), véritable hommage et résurrection du groupe de rock progressif et psychédélique britannique. « C’est un spectacle officiel, estampillé par les membres de Pink Floyd. Ils reconstituent les années 70 à l’identique avec un très beau show de lumières », détaille Jean-René Palacio, directeur artistique de la SBM.

Autre date inscrite dans le calendrier : la venue du talentueux et polyvalent John Legend pour le traditionnel gala de la Croix-Rouge monégasque. Il y jouera seul, au piano. Et l’on espère secrètement qu’il interprétera Under The Stars, littéralement « Sous les étoiles ». Une chanson qui prendrait tout son sens dans la salle mythique… des Étoiles. « C’est l’un des choix du programmateur de cette soirée que vous connaissez tous, qui patronne cette soirée et qui lui donne toute son attention : le prince Albert II. C’est son choix et celui de la princesse. »

Une clôture de saison exceptionnelle

Un effort particulier a été fait pour capter et satisfaire une clientèle internationale, habituée des casinos. Russophone, d’abord, avec la programmation le 27 juillet de Philip Kirkorov, roi de la scène musicale pop russe - « un grand souvenir pour Gilles Marsan car c’est le seul jour où il a coupé la lumière à un artiste qui ne voulait pas sortir de scène » - mais aussi Loboda (9 août). On la décrit comme une reine de la pop, femme fatale et caméléon de la mode. La Lady Gaga russe, en somme.

Autre clientèle visée, celle du Moyen-Orient, avec le libanais Ragheb Alama (1er août) et ses mélodies aussi envoûtantes qu’originales. Pour clore cette saison estivale, on retrouvera du 15 au 19 août une performance exclusive du Cirque du Soleil. Cinq soirs, comme l’an passé, où la troupe québécoise proposera, selon Jean-René Palacio, « une création ». « Quand le Cirque du Soleil vient proposer un spectacle à Monte-Carlo, il propose quelque chose d’unique, qui ne sera joué que dans la salle des Étoiles. Ils ont vraiment travaillé sur quelque chose de différent de l’année dernière. » On n’en saura guère plus, le projet n’étant pas encore finalisé et sous embargo. Mais nul doute qu’encore une fois, le spectacle sera une invitation à la rêverie.