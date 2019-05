Circulation : Union monégasque dénonce la lenteur de l’exécutif

Union monégasque (UM) a réagi aux mesures visant à encourager la mobilité douce sur lesquelles le gouvernement veut avancer pour enrayer les embouteillages. « Le gouvernement a indiqué “le lancement d’une réflexion sur la tarification des parkings afin d’inciter les résidents à moins utiliser leur véhicule. (...) »

Aujourd’hui, il existe le tarif « petit rouleur », qui s’applique pour ceux qui sortent dix fois par mois maximum leur voiture du parking. Il réduit les 103 euros mensuels de 10 euros, soit moins de 10 %. Il est clair que la mesure est peu encourageante…

Jean-Louis Grinda, élu de la minorité du Conseil national, souligne qu’UM a été « la seule formation politique » à proposer « l’instauration du principe du pollueur-payeur par un tarif de parkings publics proportionnel au nombre de fois où le véhicule est utilisé ».

À noter toutefois que le gouvernement a mis en place la gratuité du bus associé à l'abonnement résidentiel depuis 2011. Une mesure qui a été étendue, pour les salariés, au parking de la Zac Saint-Antoine (à l’entrée ouest de Monaco, Basse Corniche) il y a deux ans et qui doit être instaurée au futur parking relais du Jardin exotique (entrée ouest, Moyenne Corniche).

Union monégasque tient à souligner que les décisions du gouvernement sont trop timides, ce qui lui fait dire que « les années passent et se ressemblent… Lors des séances sur le budget primitif 2017, Marie-Pierre Gramaglia avait déjà parlé de simplifier la tarification des parkings : “On essaye de changer la politique sur ce sujet. D'abord en la simplifiant, parce qu'il y a un nombre incommensurable de tarifs différents.” » Jean-Louis Grinda avait déclaré : « Sortir sa voiture, cela doit coûter cher. On ne peut pas d'un côté se plaindre d'une circulation impossible, et en même temps encourager le fait que chacun prenne sa voiture pour le moindre déplacement. »

Faut-il des mesures bien plus fortes ici comme ce qui est recommandé par les experts sur l’ensemble des questions liées à l’environnement ?