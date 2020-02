Circulation, sécurité, stationnement... Tout ce que vous devez savoir avant le lancement de la 87e Fête du citron

Les restrictions de circulation

Lors des corsos de jour de la 87e Fête du citron (dimanches 16, 23 février et 1er mars), la circulation sera coupée totalement sur les axes suivants à partir de 9 heures du matin:

Avenue Carnot, avenue Félix-Faure, place St-Roch, rue Adhémar-de-Lantagnac, Promenade du Soleil (bord de mer) et rue Pasteur.

La réouverture de ces axes est assujettie au nettoyage et balayage de la zone.

Lors des corsos de nuit (jeudis 20 et 27 février), la circulation sera coupée totalement à partir de 19 h sur l’avenue Félix-Faure, rue Adhémar-de-Lantagnac, Promenade du Soleil (bord de mer) et rue Pasteur.

La réouverture de ces axes est assujettie au nettoyage et balayage de la zone.

Lors des Jardins de Lumières (le samedi 15 et les vendredis 21 et 28 février à partir de 20 h 30), la circulation sera coupée sur l’avenue Félix-Faure entre l’avenue de Verdun et la rue Pasteur à partir de 19 heures et jusqu’à l’entrée des visiteurs dans le jardin.

Tous les véhicules seront déviés sur le bord de mer.

>>RELIRE. Les réservations pour la 87e fête du citron de Menton atteignent un nombre record

Le stationnement réglementé

Afin de faciliter les déplacements lors de la Fête du citron, voici quelques recommandations :

Être particulièrement vigilants aux différentes indications routières et aux affichages.

Dès la sortie N°59 de l’autoroute A8, des panneaux indiquent les différentes zones d’accueil (pour VL, pour camping-cars…).

En ville, aux abords du circuit, une attention particulière doit être apportée aux affichages d’arrêtés municipaux interdisant le stationnement.

Pour se garer, il est conseillé d’utiliser les parkings publics.

Si possible, il vaut mieux privilégier l’utilisation des transports en commun pour venir sur Menton. Le plus simple est de rejoindre Menton via le réseau TER/ SNCF.

Si vous décidez de venir les dimanches pour les corsos de jour, en prenant l’A8, il faut arriver avant 12 h afin de profiter d’un parking gratuit situé à proximité de la sortie 59. (Un fléchage vous guidera jusqu’à ce dernier).

Les jours de corso des fruits d’or, la Ville de Menton met à votre disposition des parkings gratuits VL (P1-P2-P3), ainsi que des navettes.

Pour des raisons de sécurité, lors des corsos de jour et de nuit, des blocs de sécurité seront positionnés devant toutes les sorties de garages situés sur les parcours des corsos.