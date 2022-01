Circulation alternée sur le boulevard du Larvotto à Monaco jusqu'au 8 avril

Dès aujourd’hui, 24 janvier et jusqu’au 8 avril, cette portion du boulevard sera placée en sens unique (de Menton vers Monaco) entre 7h30 et 11h30. Puis dans le sens Monaco/Menton le reste de la journée. Les week-ends et jours fériés, le boulevard demeurera en sens unique Monaco/Menton.

En parallèle, des travaux de réseaux sont en cours dans les galeries techniques, notamment le réseau de thalassothermie. L’étape suivante sera le démantèlement partiel du pont provisoire crée pour les travaux.

Un process qui nécessitera à l’horizon du mois d’avril, d’installer une circulation alternée avenue Princesse-Grace, au niveau du Monte-Carlo Bay jusqu’au mois de juillet.

Par ailleurs, au cours de 2024, un rond-point sera créé sur le boulevard du Larvotto pour faciliter et fluidifier les entrées et sorties de l’important parc de stationnement de l’ensemble immobilier.

Céline Caron-Dagioni, Ministre de l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme souhaite préciser: "Testimonio est plus qu’un chantier pour nous : c’est un projet d’envergure pour Monaco, qui apporte des solutions concrètes et adaptées aux besoins des Monégasques et des résidents de la Principauté.

Mais c’est aussi un projet qui demande de franchir de nombreuses étapes avant de voir le bout du tunnel. Il nous en reste encore une importante pour que le boulevard du Larvotto soit rendu à une circulation totale et l’alternat est la seule solution: depuis le début de l’année, nous travaillons avec le promoteur et le constructeur pour ajuster un dispositif qui permette de terminer les travaux et de ne pas couper la circulation."