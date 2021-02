Cinq manières de s’amuser pendant les vacances malgré la "règle des 30 km" à Monaco

Explorer les fonds marins en famille au Musée océanographique

Pendant les vacances scolaires, jusqu’au 7 mars, le musée océanographique de Monaco propose une série d’animations pour explorer en famille l’univers enchanteur des océans :

Pour deux billets adulte achetés, un billet enfant gratuit, du samedi 6 février au dimanche 7 mars. Offre web uniquement : www.billetterie-oceano.tickeasy.com

- Bassin tactile : dans une salle pédagogique privatisée, rencontre du bout des doigts avec des crabes, des étoiles de mer ou autres concombres de mer…

Durée : 30 minutes. Tous les jours de 11 h à 17 h, salle pédagogique (niveau -1). Tarif : 36 € / famille (offre limitée à 6 personnes)



- Immersion dans la Grande Barrière de Corail : plongée virtuelle dans la plus vaste construction d’origine animale de la planète. Pendant les vacances, découvrez une projection animée avec des explications sur les espèces afin de bien les identifier et les comprendre.

Durée : 20 minutes Du lundi au vendredi à 11 h, Salle de la Baleine (niveau 1)



- Immerseave 360° : équipés d’un casque de réalité virtuelle, vous serez plongés au cœur dans une expérience inédite à 360° au cœur de l’Océan au travers de deux films. « Little big Whale » : l’histoire d’un vieux cachalot et de ses voyages dans les mers du monde. « Tubbataha 360° » : une plongée dans le parc marin du récif de Tubbataha, peuplé d’espèces incroyables.

Durée : 30 minutes (2 films), tous les jours de 11 h à 17 h. Tarif : 6 e / personne (à partir de 12 ans) ou 20 e / famille (2 adultes + 2 enfants)

- Escape game : voyage spatio-temporel à bord du Princesse Alice II, le célèbre bateau laboratoire du Prince Albert Ier ! L’objectif : résoudre des énigmes pour éviter le naufrage.

Durée : 30 ou 60 minutes, tous les jours de 10 h à 17 h. Dès 7 ans. Tarif : à partir de 15e/personne (3 joueurs minimum)



- Club oceano : Stage d’une semaine du 1er au 5 mars à destination des 8-12 ans. Entre la préparation de la nourriture des animaux, leur nourrissage, une chasse aux trésors, des expériences sensorielles… Chaque jour offre son lot d’émotions.

Durée : 5 jours, de 9 h à 17 h. Tarif : 350 € / enfant

Construire des robots pour apprendre à coder