Chute du Mur de Berlin, un Mentonnais se souvient

Il était là. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. C’était il y a 30 ans, presque jour pour jour. Pourtant, Pascal Bellenger garde un souvenir précis des heures qui ont précédé la chute du Mur : la rumeur que « quelque chose va se produire » qui enfle, son arrivée à Berlin Ouest trois jours avant, puis finalement la liesse et le soulagement des populations. Il raconte.

« À l’époque, j’avais raté Mai 68 parce que j’étais trop jeune. Je ne voulais pas manquer le prochain élan de liberté. Pour moi, c’était ça : la chute du Mur de Berlin », se rappelle le Mentonnais. En cette fin de l’année 1989, « il commençait à y avoir du remue-ménage dans les gouvernements des pays de l’Est. Alors j’ai pris ma voiture et je suis parti. »

« On s’attendait à un truc monstrueux »

L’Autriche d’abord, puis la Tchécoslovaquie, en passant le rideau de fer. Il embarque dans son périple sa femme et deux amis. « On fréquentait à cette époque les milieux artistiques. On sentait que quelque chose allait se produire en Allemagne. Quoi exactement, personne ne le savait. On parlait de quelque chose de grandiose, de la fin d’une époque. Quand, dans la semaine qui précédait la chute du Mur, j’ai vu que le moment arrivait, j’ai pris ma voiture et je suis rentré en Allemagne de l’Est. J’ai passé le check-point et je suis arrivé à Berlin Ouest. » Trois jours après, le Mur était abattu dans la nuit. « Il y avait des mouvements de foule. Les gens commençaient à dire que le Mur allait tomber. On s’attendait à un truc monstrueux, à voir le Mur littéralement s’écrouler. En fait, ils ont simplement ouvert des points de passage. C’était difficile de se trouver à des endroits où, comme on a pu le voir à la télé, les gens grimpaient sur le Mur. »

Pourtant, Pascal se rappelle encore cette « ambiance particulière ». « On se serait cru sur les Champs-Élysées un soir de Coupe du Monde. C’était la joie. Sans violence. C’était véritablement la liesse populaire. Le lendemain, j’ai bu le champagne à côté du Mur, au milieu des Allemands qui faisaient pareil. »

Le Mentonnais reste une semaine à Berlin. Il se souvient : « J’ai vu des Berlinois de l’Est passer le Mur et qui me demandaient des dollars. Parce qu’il leur restait une monnaie qui ne valait rien. Ils se retrouvaient sans aucun pouvoir d’achat à vouloir profiter du luxe de l’Ouest. J’ai vu des « vopos » [gardes-frontières, N.D.L.R] désabusés, regarder passer les gens. Beaucoup n’étaient plus armés. Alors que quelques mois avant, ils tiraient encore sur ceux qui essayaient de passer ce Mur. »

« Un cirque incroyable »

« Il y avait aussi cette immense tour à Berlin Ouest, surmontée de l’emblème Mercedes. C’était l’image suprême du capitalisme que les Berlinois de l’Est regardaient depuis près de 30 ans comme le symbole d’un luxe qu’ils ne connaîtraient jamais. Après la chute du Mur, j’ai vu des gens devant cette tour en train de la photographier. »

Puis vint l’heure du retour. « Alors qu’on était seuls sur la route en direction de la Tchécoslovaquie, dans l’autre sens, il y avait des milliers de voitures les unes derrière les autres qui attendaient de passer la frontière allemande. Pensant que cette ouverture était éphémère, les Allemands ont voulu aller voir ce qui se passait ailleurs. Quand ils ont vu que la situation se stabilisait, ils sont retournés chez eux. Il faisait un froid de canard. Les voitures tombaient en panne. Certaines étaient arrêtées sur le bas-côté. Dans d’autres, ils étaient huit à s’entasser dedans. C’était un cirque incroyable. »