Le criminologue et romancier grec Christos Markogiannakis est l’invité de la médiathèque pour une soirée singulière qui devrait plaire aux amateurs de polars et d’histoire de l’art.

En lien avec son nouvel ouvrage, l’auteur proposera à l’auditoire de mener l’enquête à travers une sélection de chefs-d’œuvre de la peinture qui sont aussi des scènes de crimes.

Après avoir étudié le droit et la criminologie à Athènes et à Paris et travaillé pendant plusieurs années comme avocat pénaliste, il est l’auteur de romans policiers mêlant l’art et le crime.

Pour Scènes de crime au Louvre, son dernier opus, Christos Markogiannakis s’est notamment appuyé sur les toiles que l’on trouve au sein du musée français.

C’est cette enquête qu’il proposera à son public monégasque à la médiathèque.