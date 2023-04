Christian Estrosi ne veut pas de supporters suisses à Nice pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence

Aura-t-on droit à une chaude ambiance à l'Allianz Riviera pour le match OGC Nice-Bâle? Assurément. Mais Christian Estrosi souhaite que cette fête à l'occasion du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence se déroule sans les supporters suisses.

Via un communiqué, le maire de Nice a exprimé "son inquiétude" de voir débarquer à Nice "des supporters qui ont la réputation d’être parmi les plus fervents en Europe et de générer très souvent des situations à hauts risques".

Et de poursuivre: "Je demande que les supporters suisses ne fassent pas le déplacement à Nice le 20 avril. Je demande donc à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire échec aux troubles à l’ordre public qui accompagnent systématiquement le déplacement de ces supporters."

"Hors de question d’assister une nouvelle fois à des débordements"

Pour appuyer sa demande, le maire de Nice rappelle les précédents incidents dans la ville avec les supporters de Belgrade "et surtout des supporters de Cologne".

"Il est hors de question d’assister une nouvelle fois à des débordements", a ajouté l'édile.

Le match aller de ce quart de finale de Ligue Europa Conférence se joue ce jeudi 13 avril à Bâle. Le match retour est prévu le 20 avril à l'Allianz Riviera.