Christian Estrosi affirme avoir négocié une clause de sortie anticipée du confinement dans les Alpes-Maritimes

Et pour le président de la Métropole niçoise ce seuil salvateur pourrait être franchi "dès le milieu de la semaine".

"Nous sommes déjà passés en dessous des 10% de taux de positivité puisque nous sommes désormais à 8,5. Notre taux d’incidence est aujourd’hui [vendredi] de 447. Et si la baisse de la saturation des services de réa n’est pour l’heure qu’artificiellement due aux transferts de patients vers d’autres régions, une amélioration est à prévoir de ce côté-là aussi puisque nous enregistrons d’ores et déjà une diminution sensible du nombre d’hospitalisations."

L’élu azuréen espère donc que d’ici une semaine tous les voyants seront au vert pour autoriser une sortie anticipée du confinement.

"Tolérance zéro"

"C’est pour cela" qu’il en "appelle à la population azuréenne qui s’est déjà montrée exemplaire à continuer à se mobiliser". "On a un enjeu, martèle Christian Estrosi, et on va y arriver."

Conjointement avec Renaud Muselier, le président de la Région Sud, il n’entend pas laisser gâcher cette chance d’une "libération anticipée" et annonce d’ailleurs "une tolérance zéro" à l’égard de ceux qui ne respecteraient pas les gestes barrières dans les transports régionaux.

La région va également distribuer 150.000 masques FFP2 aux mairies et aider financièrement les commerçants fermés à créer notamment leur site Internet...