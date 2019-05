Chicanes Express

À 39 ans, il négociera aujourd’hui son 300e Grand Prix. Pas surnommé « Iceman » par hasard, Kimi Räikkönen le lâche froidement quand on lui pose la question : ce cap le laisse de glace ! « C’est juste un nombre », élude le doyen finlandais du paddock, égal à lui-même. « Pour moi, il n’y a rien de différent par rapport à la précédente course. Je ne suis pas là pour avoir le plus grand nombre de GP au compteur, ça ne m’apporte aucune satisfaction. » L’écurie Alfa Roméo a évidemment prévu de marquer le coup. « Oui, j’ai essayé de faire annuler cette célébration, mais je n’y suis pas parvenu », ajoute ce sacré pince-sans-rire. Ne lui en déplaise, le champion du monde 2007 devrait doubler cette saison Michael Schumacher (308 départs), Jenson Button (309) et Fernando Alonso (314). Et comme son contrat court jusqu’à fin 2020, il détrônera en principe le recordman Rubens Barrichello (326) l’an prochain. Mais ne lui parlez pas de cette éventualité parcequ’il s’en fiche royalement !

Ce week-end, toutes les F1, ou presque, saluent Niki Lauda, le triple champion du monde décédé lundi dernier. Chez Ferrari, le nom de la légende autrichienne est sobrement marqué sur les flancs et Sebastian Vettel porte un casque spécial reprenant ses couleurs. Chez Mercedes, on honore la mémoire de celui qui avait le titre de président non-exécutif via une inscription « Danke Niki » sur le nez de la W10 (ci-dessus), une Flèche d’Argent également coiffée d’un halo rouge, clin d’œil à sa célèbre casquette.

Comme chaque année depuis la disparition du pilote niçois, l’association Jules Bianchi plante ses tréteaux à Monaco, rue Princesse-Florestine, proposant à la vente la gamme de vêtements et d’accessoires griffés #JB17 pour soutenir le service USCL (unité de soins pour les patients cérébraux-lésés lourds) de l’hôpital L’Archet à Nice. Qu’on se le dise : le 19 juin prochain, en préambule du Grand Prix de France, elle organisera un match de foot caritatif au stade de Bandol. Sont annoncés Olivier Panis, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Fabien Barthez, Maxime Mermoz, Jérôme Fernandez, entre autres…