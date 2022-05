Chez Hit Import, dernier disquaire de Nice,"rock'n roll never dies" depuis 42 ans

Avec sa tignasse de rocker indémodable, Jean-Paul Galliano veille toujours sur Hit Import, son atmosphère et son esthétique unique, ses rangées de disques intemporels et son merchandising de groupes légendaires.

Une vieille histoire…

Loin d’être avare en anecdotes, le fondateur évoque avec plaisir le "bon vieux temps, rue Gioffredo, quand ça a ouvert en 1980". À l’époque, l’ambiance était encore plus intimiste, les habitués commentaient Rock & Folk ou Enfer Magazine, clopes entre les doigts et une Kronembourg dans la main.

Des enceintes, sortaient les derniers Slayer, Iron Maiden ou encore Agressor. Tous ces artistes ont façonné les codes du trash et du heavy metal. Et tous sont venus dédicacer des albums chez Hit Import.

"Metallica aussi" précise le fondateur avant d’expliquer avec un brin de malice et de fierté comment il a "bluffé" le groupe. "C’était en 84, ils passaient au théâtre de Verdure. Alors moi, je n’ai pas hésité, j’ai appelé Nice-Matin pour leur faire croire que Metallica viendrait faire des dédicaces à Hit Import. C’était faux, mais grâce à l’annonce dans le journal j’avais un prétexte et une preuve pour attirer le groupe dans le magasin". Un tour de force mémorable, immortalisé sur un mur recouvert de clichés.

Secret de longévité

Sur les photos, il y aussi Fifi et ses longues boucles brunes qui sont devenues plus grisonnantes avec l’âge. Fidèle de la première heure, il "s’est auto-embauché en 82" raconte Jean-Paul, l’esprit ailleurs, revenu à "l’âge d’or".

"C’est lui qui m’a dit de me spécialiser, de faire plus de hard rock et de métal. Après, on a élargi au punk et au progressif. Pas de variété ici. C’est grâce à ça qu’on a survécu". Après l’arrivée de la Fnac, c’est la "débandade pour la quinzaine de disquaires en ville" et Hit Import devient en effet un survivant.

Puis viendra la casse du téléchargement illégal et des copies de disques dans les années 90. Enfin, l’hégémonie des plateformes de streaming et la disparition des lecteurs CD dans les voitures affaiblissent encore un peu plus le monde des disquaires.

Jean-Paul préfère relativiser et évoque le grand retour du vinyle. "On a de plus en plus de jeunes qui viennent nous en acheter. Ça ne m'étonne pas. Le son est meilleur, plus rond, plus chaud. Et puis, il y a ce besoin de revenir au produit physique, à l’objet dans la main".

Le passage du flambeau

Son fils, Cédric, renchérit: "c’est un éternel recommencement". Une phrase qui sonne particulièrement juste depuis qu’il a repris la gestion de la boutique il y a deux ans. Né le même jour que l’ouverture d’Hit Import, il a grandi dans ce décor atypique.

"Sans se faire bourrer le crâne", il a rapidement adhéré à ce genre de musique "s’en prenant plein les oreilles, tous les week-ends, les vacances scolaires et après les cours avec les potes".

Bien que le métier soit de plus en plus difficile, "demandant beaucoup de responsabilité, une bonne gestion des stocks et des concessions" il considère que "tout est possible avec de la passion".

Un amour de la musique qu’il espère transmettre à son fils de dix ans. "Il aime bien le magasin, il vient souvent et ça va le marquer aussi à coup sûr, mais je ne sais pas s’il reprendra un jour".

En attendant, une fidèle clientèle grisonnante et une jeunesse curieuse continuent de faire vivre ce lieu de rencontre, de partage, ce temple "de fanatiques, de passionnés" comme dirait Cédric.

"Ça se sent et ça fait toute la différence" confie-t-il en regardant Fifi et Ludo, le troisième membre du trio emblématique du magasin. Un silence passe, une hésitation et le fils ajoute, ému: "Hit, c’est eux. Dans 10 ans, ils pourront plus être là, on s’adaptera, mais c’est forcément difficile à imaginer".