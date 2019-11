Dans la chapelle de l’Agora, maison diocésaine, et en présence du prince Albert II, de plusieurs hautes personnalités monégasques, de leurs familles et amis, Mgr Bernard Barsi, archevêque de Monaco, au nom du pape François, a remis dernièrement les insignes de chevalier dans l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, à René Croési, Roland Mélan et Patrice Pastor.

Dans la chapelle de l’Agora, maison diocésaine, et en présence du prince Albert II, de plusieurs hautes personnalités monégasques, de leurs familles et amis, Mgr Bernard Barsi, archevêque de Monaco, au nom du pape François, a remis dernièrement les insignes de chevalier dans l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, à René Croési, Roland Mélan et Patrice Pastor. L’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand est une décoration accordée par le Saint-Siège, à titre civil ou militaire. Il est conféré à des catholiques en reconnaissance de leur service à l’Église.