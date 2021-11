Cheminements piétons, "parcours paysager", tables pour pique-niquer... à quoi va ressembler le nouveau parc à Polygone Riviera

"Si l’on se contente de la végétation méditerranéenne, alors, on ne plante que des chênes et des pins – même l’olivier peut être considéré comme une espèce exotique car il vient, initialement du Moyen-Orient", résume Olivier Pelloux. C’est le concepteur paysagiste en charge du futur parc.

Le maire de Cagnes-sur-Mer confirme: "Il s’agira d’un jardin ouvert et non d’une réserve naturelle. Les arbres plantés seront en parfaite adéquation avec notre climat, il y aura des couleurs, des senteurs." Parmi les espèces du fraîchement dénommé parc du Malvan: des saules en bord de rive "aux troncs rouges et blancs" mais aussi de l’érable cannelle, du cerisier du Tibet "à l’écorce graphique et zébrée" ou encore du bouleau d’Europe. Des herbacées dicotylédones seront plantées à l’instar de la bourrache ou encore du glaïeul sauvage.

Comment le projet est-il pensé?

« Polygone Riviera a deux jambes. La première est liée à l’environnement. La préservation de la biodiversité est essentielle dans ce projet, évoque le directeur du réseau Unibail-Rodamco-Westfield, en charge du centre commercial cagnois, Olivier Delamarre. Le futur espace vert sera labellisé par la Ligue pour la protection des oiseaux.

"La deuxième jambe repose sur le soutien aux communautés: clients, visiteurs, associations, pouvoirs publics, etc."

Pour qui?

Le parc du Malvan ne sera pas uniquement à destination de la clientèle de Polygone Riviera. Il sera ouvert à tous. Familles, promeneurs, sportifs, etc.

C’est pour quand?

"L’inauguration est prévue au printemps 2022", annonce le directeur, Arthur Bailly.

1. Le futur parc prévu par la Ville de Cagnes-sur-Mer est celui des Canebiers dans le cadre du réaménagement de la Cagne. Un parc urbain doit également voir le jour en lieu et place de l’ancienne station d’épuration, au niveau du bord de mer cagnois.