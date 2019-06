Charlotte et Dimitri célébrés à la Vigie

Après s’être unis civilement au Palais princier, samedi midi, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam ont prolongé les festivités de leur mariage en Principauté, par une réception à la Vigie.

L’ancienne et si élégante villa de Karl Lagerfeld, surplombant le Monte-Carlo Beach, a été le théâtre de cette soirée de fête. À la fois à l’intérieur de la maison et dans les jardins où a été servi le dîner dans une ambiance évoquant les grandes heures de la Riviera.

Un collier de la princesse Grace

Sur le menu, le C et le D entrelacés rappelaient que c’était une soirée dédiée à l’amour. Et les mariés, justement, avaient fait le choix du blanc pour accueillir leurs convives. Smoking immaculé pour Dimitri Rassam. Et robe longue blanche pour Charlotte Casiraghi. Une création signée par la maison Chanel. À son cou, la jeune mariée avait accroché un collier en diamants ayant appartenu à sa grand-mère, la princesse Grace. Une filiation que les admirateurs de la famille princière ont vite remarquée sur les réseaux sociaux.

MC Solaar sur scène

C’est d’ailleurs sur ce monde virtuel que de nombreux convives ont partagé l’ambiance de cette nuit de fête. Dévoilant un plateau d’artistes assez varié pour assurer le spectacle. D’abord un groupe tribal de danse africaine. Puis les rockeurs anglais, The Kooks. Mais aussi le rappeur français MC Solaar. Sur une vidéo, on le voit d’ailleurs, sur scène, interpréter son bien nommé tube « Caroline », distillant les dernières paroles de la chanson en direction de la princesse de Hanovre.

À l’extérieur de la Vigie et aux abords, un important dispositif de sécurité avait été mis en place pour assurer la tranquillité et le bon déroule de la soirée à laquelle assistaient tous les membres de la famille princière.