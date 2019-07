Charlotte et Dimitri : acte II du mariage en Provence

Un mois après leur mariage civil au Palais princier, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam, le fils de l’actrice Carole Bouquet et du producteur Jean-Pierre Rassam (mort en 1985) se sont unis, religieusement cette fois, samedi en Provence. Une noce placée sous le sceau de la discrétion, confirmée hier après-midi par le Palais princier avec l’envoi de deux photos officielles du couple.

On y découvre la mariée vêtue d’une robe immaculée signée par le couturier italien Giambattista Valli.

L’hebdomadaire américain People, croit savoir que la cérémonie s’est déroulée à l’abbaye Sainte-Marie de Pierredon à quelques kilomètres de Saint-Remy. Si de nombreuses photos et vidéos prises par les invités avaient « fuité » sur les réseaux sociaux lors des festivités en Principauté, au Palais princier et à la Vigie, cette fois-ci, le secret a bien été gardé.

Seul indice ? Le message indiquant « Le jour le plus long » posté samedi matin en légende à une photo d’un champ de lavandes à Saint-Remy par Françoise Dumas, sur son compte Instagram. Elle est une fidèle complice de la princesse Caroline pour l’organisation de bals et de grandes soirées.

De lavande, il en a été question sur le post de la boutique « Fuseaux de Lavande » des Baux-de-Provence, dévoilant sur ses réseaux sociaux des ballotins de cette fleur provençale par excellence préparés pour les invités avec l’étiquette : « Charlotte & Dimitri : 29 juin 2019 ».

Provençale de cœur

Le choix de cette célébration en Provence est sans conteste un choix affectif pour la mariée. C’est là que Charlotte et ses frères ont passé une partie de leur enfance. Après la mort tragique de leur père, Stefano Casiraghi, la princesse Caroline avait en effet choisi pour ses trois aînés, d’élire domicile à Saint-Remy où ses enfants ont été scolarisés. La région est aussi intimement liée à la famille Grimaldi, le souverain monégasque portant en effet le titre de marquis des Baux depuis 1642.

Dans une interview à Monaco-Matin, le 10 juin dernier, Charlotte Casiraghi s’était confiée sur son mariage civil en expliquant conserver de cette journée « l’image d’être avec ma famille et les gens qui me sont le plus chers et vivre ce moment à Monaco ».

Ce mois-ci, la jeune femme est aussi en couverture de l’édition mexicaine de Vogue, où dans un long entretien et une série de photographies inédites, le magazine la consacre comme « la mariée de l’année ».